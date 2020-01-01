У місті на Волині під час рейду виявили нелегальних працівників
Сьогодні, 12:01
У Ковелі працює робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, до складу якої входять представники: Управління Держпраці у Волинській області, Ковельського управління ГУ ДПС у Волинській області, Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області та Ковельського міськрайонного центру зайнятості.
Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.
Головною метою цієї робочої групи є проведення комплексних заходів, спрямованих на зменшення правопорушень у сфері оплати праці. До таких заходів відноситься і проведення обстежень місць провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання.
23 грудня провели спільний рейд, під час якого вивчили діяльність 25 суб’єктів господарювання. З них - у трьох підприємців виявили нелегалізовані трудові відносини з 4 найманими працівниками та одна громадянка здійснювала діяльність без державної реєстрації підприємницької діяльності.
Робоча група і надалі продовжуватиме працювати та здійснювати обстеження господарюючих суб’єктів.
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Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.
Головною метою цієї робочої групи є проведення комплексних заходів, спрямованих на зменшення правопорушень у сфері оплати праці. До таких заходів відноситься і проведення обстежень місць провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання.
23 грудня провели спільний рейд, під час якого вивчили діяльність 25 суб’єктів господарювання. З них - у трьох підприємців виявили нелегалізовані трудові відносини з 4 найманими працівниками та одна громадянка здійснювала діяльність без державної реєстрації підприємницької діяльності.
Робоча група і надалі продовжуватиме працювати та здійснювати обстеження господарюючих суб’єктів.
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