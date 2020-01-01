У місті на Волині під час рейду виявили нелегальних працівників





Про це йдеться на



Головною метою цієї робочої групи є проведення комплексних заходів, спрямованих на зменшення правопорушень у сфері оплати праці. До таких заходів відноситься і проведення обстежень місць провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання.



23 грудня провели спільний рейд, під час якого вивчили діяльність 25 суб’єктів господарювання. З них - у трьох підприємців виявили нелегалізовані трудові відносини з 4 найманими працівниками та одна громадянка здійснювала діяльність без державної реєстрації підприємницької діяльності.



Робоча група і надалі продовжуватиме працювати та здійснювати обстеження господарюючих суб’єктів.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковелі працює робоча група з питань легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення, до складу якої входять представники: Управління Держпраці у Волинській області, Ковельського управління ГУ ДПС у Волинській області, Головного управління Пенсійного фонду України у Волинській області та Ковельського міськрайонного центру зайнятості.Про це йдеться на сайті Ковельської міської ради.Головною метою цієї робочої групи є проведення комплексних заходів, спрямованих на зменшення правопорушень у сфері оплати праці. До таких заходів відноситься і проведення обстежень місць провадження господарської діяльності суб’єктами господарювання.23 грудня провели спільний рейд, під час якого вивчили діяльність 25 суб’єктів господарювання. З них - у трьох підприємців виявили нелегалізовані трудові відносини з 4 найманими працівниками та одна громадянка здійснювала діяльність без державної реєстрації підприємницької діяльності.Робоча група і надалі продовжуватиме працювати та здійснювати обстеження господарюючих суб’єктів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію