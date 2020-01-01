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Відомо, скільки волинян отримали одноразову допомогу у зв’язку з «карантинним безробіттям»

Відомо, скільки волинян отримали одноразову допомогу у зв’язку з «карантинним безробіттям»
Станом на 22 грудня 2020 року профінансували виплати 8 396 волинянам, які постраждали у зв’язку з «карантинним безробіттям» на загальну суму 67 тис 168 грн.

Відтак, одноразову матеріальну допомогу у розмірі 8 тис грн отримали 2 801 найманий працівник та 5 595 фізичних осіб – підприємців, - інформують у Волинській ОДА.

Загалом очікувана кількість звернень по Волинській області – 19 025. Станом на 22 грудня уже 8 915 волинян зареєструвалися у додатку «Дія» задля отримання зазначеної одноразової допомоги.

До слова, за інформацією пенсійного фонду України, станом на вказану дату 280 тисячам 346 українцям профінансували виплату матеріальної допомоги на час «карантинного безробіття» на загальну суму майже 2 млн 243 тис грн.



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Теги: гроші, карантинне безробіття
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