Волинянина засудили за крадіжку «ювелірки»





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду, пише



Так, обвинувачений 3 вересня, перебуваючи у квартирі потерпілої, викрав у неї срібний браслет «Пандора» вартістю 1800 гривень, срібний браслет з цирконієвими вставками вартістю 500 гривень, срібну каблучку вартістю 500 гривень, спричинивши потерпілій майнової шкоди на загальну суму 2800 гривень.



Суд виришів затвердити угоду про примирення та призначив злодію один рік умовного позбавлення волі.

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