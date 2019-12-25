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У Луцьку вшанували пам'ять В’ячеслава Чорновола. ФОТО

У Луцьку вшанували пам'ять В’ячеслава Чорновола. ФОТО
Сьогодні, 24 грудня, у Луцьку вшанували пам’ять В’ячеслава Чорновола з нагоди 83-ї річниці від дня його народження. На громадське віче поблизу меморіальної дошки видатному українцеві та політику зібралися представники влади та громадськість.

Про це йдеться на сайті Луцької міської ради.

Секретар міської ради Юрій Безпятко поклав квіти та відзначив великий вплив В’ячеслава Чорновола на розвиток нашої держави і початок її державотворення.

У Луцьку вшанували пам'ять В’ячеслава Чорновола. ФОТО
У Луцьку вшанували пам'ять В’ячеслава Чорновола. ФОТО
У Луцьку вшанували пам'ять В’ячеслава Чорновола. ФОТО
У Луцьку вшанували пам'ять В’ячеслава Чорновола. ФОТО


Довідково: В’ячеслав Чорновіл - український політик, публіцист, літературний критик, діяч руху опору проти зросійщення та національної дискримінації українського народу, політичний в’язень СРСР, Герой України (2000, посмертно), ініціатор проголошення Декларації про державний суверенітет України та Акту проголошення Незалежності України 24 серпня 1991 р. Загинув 25 березня 1999 року за нез’ясованих обставин в автокатастрофі на шосе під Борисполем. 24 грудня йому мало б виповнитись 83 роки.

У Луцьку вшанували пам'ять В’ячеслава Чорновола. ФОТО


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Теги: Луцьк, пам'ять, вшанування, В'ячеслав Чорновіл
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