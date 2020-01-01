Майор, який п'яним збив трьох курсанток у Києві, відмовляється оплачувати їхнє лікування

Володимир Холодний, який напідпитку наїхав на трьох курсанток у Києві, відмовляється платити за їхнє лікування.



Про це стало відомо під час чергового засідання Шевченківського суду Києва,



Суд досліджував письмові докази обвинувачення, зокрема результати судово-медичних експертиз щодо постраждалих дівчат. Суд витратив на долучення і вивчення доказів близько години і не встиг перейти до допиту обвинуваченого. Суддя поставила питання запобіжного заходу.



Прокурор наполягала на триманні під вартою. Адвокат потерпілих сказав, що у випадку звільнення Холодного з-під варти є ризик його впливу на потерпілих через інших співробітників академії, де навчаються дівчата.



Холодний обурився такими припущеннями і сказав, що не встиг познайомитися з ким-небудь у стінах академії. Раніше майор служив у військовій частині і лише 13 серпня 2020, тобто за два тижні до інциденту, був переведений до академії на посаду начальника курсу факультету підготовки військових лікарів.



Обвинувачений вкотре підкреслив, що визнає свою вину і готовий нести покарання. Але не згоден із цивільним позовом про відшкодування військовому госпіталю 249 тисяч гривень на лікування дівчат.



Суддя Кваша після виходу з нарадчої оголосила, що залишає Холодного під вартою ще на 60 діб. Водночас суд дає можливість йому звільнитись під заставу у 168 тис. грн із покладенням обов’язків здати паспорт для виїзду за кордон, прибувати до прокурора і суду, утримуватися від спілкування зі свідками і потерпілими. Раніше суд не визначав Холодному альтернативу у вигляді застави.



Наступне засідання планується 25 січня.



25 серпня 2020 року співробітник Української військової медичної академії Володимир Холодний у дворі медакадемії порушив правила дорожнього руху і в стані алкогольного сп’яніння автомобілем наїхав на трьох абітурієнток. Бампером їх притиснуло до бокової частини сходів ґанку.



Від наїзду троє дівчат отримали тяжкі ушкодження ніг. В останнє засідання прибула лише одна потерпіла, в якої були перелами ніг. Інші дві дівчини, яким ампутували по одній нозі, лікуються за кордоном.



Дії Холодного кваліфікують за ч.2 ст.286 ККУ – порушення правил дорожнього руху, що спричинили тяжкі тілесні ушкодження.



Винуватцю автопригоди загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом до трьох років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Майор Української військово-медичної академіївідмовляється платити за їхнє лікування.Про це стало відомо під час чергового засідання Шевченківського суду Києва, повідомляє «Судовий репортер». Суд досліджував письмові докази обвинувачення, зокрема результати судово-медичних експертиз щодо постраждалих дівчат. Суд витратив на долучення і вивчення доказів близько години і не встиг перейти до допиту обвинуваченого. Суддя поставила питання запобіжного заходу.Прокурор наполягала на триманні під вартою. Адвокат потерпілих сказав, що у випадку звільнення Холодного з-під варти є ризик його впливу на потерпілих через інших співробітників академії, де навчаються дівчата.Холодний обурився такими припущеннями і сказав, що не встиг познайомитися з ким-небудь у стінах академії. Раніше майор служив у військовій частині і лише 13 серпня 2020, тобто за два тижні до інциденту, був переведений до академії на посаду начальника курсу факультету підготовки військових лікарів.Обвинувачений вкотре підкреслив, що визнає свою вину і готовий нести покарання. Але не згоден із цивільним позовом про відшкодування військовому госпіталю 249 тисяч гривень на лікування дівчат.Суддя Кваша після виходу з нарадчої оголосила, що залишає Холодного під вартою ще на 60 діб. Водночас суд дає можливість йому звільнитись під заставу у 168 тис. грн із покладенням обов’язків здати паспорт для виїзду за кордон, прибувати до прокурора і суду, утримуватися від спілкування зі свідками і потерпілими. Раніше суд не визначав Холодному альтернативу у вигляді застави.Наступне засідання планується 25 січня.25 серпня 2020 року співробітник Української військової медичної академії Володимир Холодний у дворі медакадемії порушив правила дорожнього руху і в стані алкогольного сп’яніння автомобілем наїхав на трьох абітурієнток. Бампером їх притиснуло до бокової частини сходів ґанку.Від наїзду троє дівчат отримали тяжкі ушкодження ніг. В останнє засідання прибула лише одна потерпіла, в якої були перелами ніг. Інші дві дівчини, яким ампутували по одній нозі, лікуються за кордоном.Дії Холодного кваліфікують за ч.2 ст.286 ККУ – порушення правил дорожнього руху, що спричинили тяжкі тілесні ушкодження.Винуватцю автопригоди загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом до трьох років.

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