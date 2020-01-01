Майор, який п'яним збив трьох курсанток у Києві, відмовляється оплачувати їхнє лікування
Сьогодні, 13:13
Майор Української військово-медичної академії Володимир Холодний, який напідпитку наїхав на трьох курсанток у Києві, відмовляється платити за їхнє лікування.
Про це стало відомо під час чергового засідання Шевченківського суду Києва, повідомляє «Судовий репортер».
Суд досліджував письмові докази обвинувачення, зокрема результати судово-медичних експертиз щодо постраждалих дівчат. Суд витратив на долучення і вивчення доказів близько години і не встиг перейти до допиту обвинуваченого. Суддя поставила питання запобіжного заходу.
Прокурор наполягала на триманні під вартою. Адвокат потерпілих сказав, що у випадку звільнення Холодного з-під варти є ризик його впливу на потерпілих через інших співробітників академії, де навчаються дівчата.
Холодний обурився такими припущеннями і сказав, що не встиг познайомитися з ким-небудь у стінах академії. Раніше майор служив у військовій частині і лише 13 серпня 2020, тобто за два тижні до інциденту, був переведений до академії на посаду начальника курсу факультету підготовки військових лікарів.
Обвинувачений вкотре підкреслив, що визнає свою вину і готовий нести покарання. Але не згоден із цивільним позовом про відшкодування військовому госпіталю 249 тисяч гривень на лікування дівчат.
Суддя Кваша після виходу з нарадчої оголосила, що залишає Холодного під вартою ще на 60 діб. Водночас суд дає можливість йому звільнитись під заставу у 168 тис. грн із покладенням обов’язків здати паспорт для виїзду за кордон, прибувати до прокурора і суду, утримуватися від спілкування зі свідками і потерпілими. Раніше суд не визначав Холодному альтернативу у вигляді застави.
Наступне засідання планується 25 січня.
25 серпня 2020 року співробітник Української військової медичної академії Володимир Холодний у дворі медакадемії порушив правила дорожнього руху і в стані алкогольного сп’яніння автомобілем наїхав на трьох абітурієнток. Бампером їх притиснуло до бокової частини сходів ґанку.
Від наїзду троє дівчат отримали тяжкі ушкодження ніг. В останнє засідання прибула лише одна потерпіла, в якої були перелами ніг. Інші дві дівчини, яким ампутували по одній нозі, лікуються за кордоном.
Дії Холодного кваліфікують за ч.2 ст.286 ККУ – порушення правил дорожнього руху, що спричинили тяжкі тілесні ушкодження.
Винуватцю автопригоди загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом до трьох років.
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Про це стало відомо під час чергового засідання Шевченківського суду Києва, повідомляє «Судовий репортер».
Суд досліджував письмові докази обвинувачення, зокрема результати судово-медичних експертиз щодо постраждалих дівчат. Суд витратив на долучення і вивчення доказів близько години і не встиг перейти до допиту обвинуваченого. Суддя поставила питання запобіжного заходу.
Прокурор наполягала на триманні під вартою. Адвокат потерпілих сказав, що у випадку звільнення Холодного з-під варти є ризик його впливу на потерпілих через інших співробітників академії, де навчаються дівчата.
Холодний обурився такими припущеннями і сказав, що не встиг познайомитися з ким-небудь у стінах академії. Раніше майор служив у військовій частині і лише 13 серпня 2020, тобто за два тижні до інциденту, був переведений до академії на посаду начальника курсу факультету підготовки військових лікарів.
Обвинувачений вкотре підкреслив, що визнає свою вину і готовий нести покарання. Але не згоден із цивільним позовом про відшкодування військовому госпіталю 249 тисяч гривень на лікування дівчат.
Суддя Кваша після виходу з нарадчої оголосила, що залишає Холодного під вартою ще на 60 діб. Водночас суд дає можливість йому звільнитись під заставу у 168 тис. грн із покладенням обов’язків здати паспорт для виїзду за кордон, прибувати до прокурора і суду, утримуватися від спілкування зі свідками і потерпілими. Раніше суд не визначав Холодному альтернативу у вигляді застави.
Наступне засідання планується 25 січня.
25 серпня 2020 року співробітник Української військової медичної академії Володимир Холодний у дворі медакадемії порушив правила дорожнього руху і в стані алкогольного сп’яніння автомобілем наїхав на трьох абітурієнток. Бампером їх притиснуло до бокової частини сходів ґанку.
Від наїзду троє дівчат отримали тяжкі ушкодження ніг. В останнє засідання прибула лише одна потерпіла, в якої були перелами ніг. Інші дві дівчини, яким ампутували по одній нозі, лікуються за кордоном.
Дії Холодного кваліфікують за ч.2 ст.286 ККУ – порушення правил дорожнього руху, що спричинили тяжкі тілесні ушкодження.
Винуватцю автопригоди загрожує до восьми років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортним засобом до трьох років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 4
П'янь непробудна, алкоголік. Ще після всього, що наробила ця мразь така, а не людина, щей не визнає і не бажає лікувати потерпілих. Під колесами його власного автомобіля на території учбового закладу, яким у робочий час керував цей пройдисвіт у пагонах і котрий зробив інвалідами на все життя молодих дівчат. Майбутні офіцерши, а зараз курсантки медичного військового закладу ніколи не зможуть бути повноправними, бо від дій цього чоловіка стали каліками. Дай Боже цим дівчатам здоров'я і витримки на все їхнє життя.
Невже немає в Україні справжніх офіцерів, які б пояснили вбивці, як правильно поступити, коли зганьблено честь?
Невже немає в Україні справжніх офіцерів, які б пояснили вбивці, як правильно поступити, коли зганьблено честь?
Подаруйте йому кулю!
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