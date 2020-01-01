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У будинку у Луцькому районі знайшли вбитого чоловіка

У будинку у Луцькому районі знайшли вбитого чоловіка
У Луцькому районі в одному із будинків дачного масиву виявили тіло чоловіка.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.

Як зазначила речниця поліції, тіло 57-річного чоловіка виявили в одному із дачних будинків 22 грудня. У загиблого були явні сліди насильницької смерті.

За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (йдеться про вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині. Карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років).

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють обставини вбивства та осіб причетних до кримінального правопорушення.

Фото ілюстративне

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Теги: Луцький район, вбивство, дачний масив
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