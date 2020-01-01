У місті на Волині автомобіль збив пенсіонера на переході





Про це Інформаційному агентству



Дорожньо-транспортна пригода трапилася вчора, 23 грудня, в першій половині дня. Як зазначається, місцевий житель керуючи автомобілем Fiat Tipo збив чоловіка, який переходив дорогу на пішохідному переході.



Внаслідок аварії постраждалий отримав травму голови та численні садна і забої. Чоловіка каретою швидкої допомоги госпіталізували у Нововолинську центральну міську лікарню.



Як відомо, постраждалий чоловік – пенсіонер.

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