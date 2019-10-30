Злодієм, що обікрав квартири лучан на майже 100 тисяч, виявився «гастролер» з Одещини





На місце події миттєво прибув наряд патрульних. Під час поверхневого огляду поліцейські виявили у чоловіка «відмичку», ліхтарики та записник, – повідомляє сектор комунікації



На місце події також негайно виїхала слідчо-оперативна група Луцького відділу поліції. Особу чоловіка встановили, це – раніше судимий 37-річний житель Одещини. Поліцейські провели низку слідчо-оперативних заходів та з’ясували, що зловмисник напередодні у Луцьку, в одній із багатоповерхівок, скоїв дві квартирні крадіжки.







Пресслужба прокуратури області зазначила, що 22 грудня цього року чоловік проник у дві квартири в будинку на вулиці Набережній у Луцьку й викрав з однієї ювелірні прикраси на суму 2000 грн, а з іншої – 3 тисячі доларів США та золоті сережки з ланцюжком вартістю 7000 гривень.



Всього завдав потерпілим збитків на майже 100 тисяч гривень. Чоловіку оголосили про підозру у скоєних злочинах за ч.3 ст. 185 (крадіжка поєднана із проникненням у житло) Кримінального кодексу України. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.



Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до шести років. Поліцейські також перевіряють причетність підозрюваного до скоєння інших злочинів. Триває слідство.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Учора вранці на лінію 102 надійшло повідомлення, що в одному із будинків по вулиці Іващенка громадянин затримав зловмисника , котрий намагався відчинити двері квартири та проникнути всередину.На місце події миттєво прибув наряд патрульних. Під час поверхневого огляду поліцейські виявили у чоловіка «відмичку», ліхтарики та записник, – повідомляє сектор комунікації поліції Волині.На місце події також негайно виїхала слідчо-оперативна група Луцького відділу поліції. Особу чоловіка встановили, це – раніше судимий 37-річний житель Одещини. Поліцейські провели низку слідчо-оперативних заходів та з’ясували, що зловмисник напередодні у Луцьку, в одній із багатоповерхівок, скоїв дві квартирні крадіжки.Пресслужба прокуратури області зазначила, що 22 грудня цього року чоловік проник у дві квартири в будинку на вулиці Набережній у Луцьку й викрав з однієї ювелірні прикраси на суму 2000 грн, а з іншої – 3 тисячі доларів США та золоті сережки з ланцюжком вартістю 7000 гривень.Всього завдав потерпілим збитків на майже 100 тисяч гривень. Чоловіку оголосили про підозру у скоєних злочинах за ч.3 ст. 185 (крадіжка поєднана із проникненням у житло) Кримінального кодексу України. Його затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до шести років. Поліцейські також перевіряють причетність підозрюваного до скоєння інших злочинів. Триває слідство.

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