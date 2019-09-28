Біля Старого ринку муніципали викрили чоловіка, який торгував сурогатом

У Луцьку на вулиці Глушець на прилеглій території біля Старого ринку муніципали викрили мешканця міста Ківерці, який окрім продажу м’ясних виробів (копченості) приторговував сурогатом.Про це йдеться на сторінці департаменту муніципальної варти Луцької міськради.Зазначається, що продавав чоловік сумнівний алкоголь з автомобіля на стоянці, що перебуває в оренді ПФ «Скорпіон сервіс».Інспектором склав протокол про адміністративне правопорушення за ч. 3 ст. 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення, якою передбачена відповідальність у вигляді накладення штрафу у розмірі від 3400 до 10200 гривень. Матеріали справи направлять до суду, який визначить розмір штрафу.