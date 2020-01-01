Під Луцьком хлопець за кермом Mitsubishi в’їхав у підводу





Про це Інформаційному агентству



Автопригода трапилася 23 грудня близько 18 години в селі Гірка Полонка Луцького району.



21-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Mitsubishi, не вибрав безпечну швидкість руху та в'їхав у підводу, яка рухалася перед автомобілем.



Внаслідок зіткнення пасажир автомобіля та водій гужової підводи отримали тілесні ушкодження. Постраждалим надали допомогу у кареті "швидкої".



Головне фото – ілюстративне.

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