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Під Луцьком хлопець за кермом Mitsubishi в’їхав у підводу

Під Луцьком хлопець за кермом Mitsubishi в’їхав у підводу
У селі Гірка Полонка водій на Mitsubishi в’їхав у підводу.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Автопригода трапилася 23 грудня близько 18 години в селі Гірка Полонка Луцького району.

21-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Mitsubishi, не вибрав безпечну швидкість руху та в'їхав у підводу, яка рухалася перед автомобілем.

Внаслідок зіткнення пасажир автомобіля та водій гужової підводи отримали тілесні ушкодження. Постраждалим надали допомогу у кареті "швидкої".

Головне фото – ілюстративне.

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Теги: аварія, Гірка Полонка
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