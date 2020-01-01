Під Луцьком хлопець за кермом Mitsubishi в’їхав у підводу
Сьогодні, 15:36
У селі Гірка Полонка водій на Mitsubishi в’їхав у підводу.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Автопригода трапилася 23 грудня близько 18 години в селі Гірка Полонка Луцького району.
21-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Mitsubishi, не вибрав безпечну швидкість руху та в'їхав у підводу, яка рухалася перед автомобілем.
Внаслідок зіткнення пасажир автомобіля та водій гужової підводи отримали тілесні ушкодження. Постраждалим надали допомогу у кареті "швидкої".
Головне фото – ілюстративне.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.
Автопригода трапилася 23 грудня близько 18 години в селі Гірка Полонка Луцького району.
21-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Mitsubishi, не вибрав безпечну швидкість руху та в'їхав у підводу, яка рухалася перед автомобілем.
Внаслідок зіткнення пасажир автомобіля та водій гужової підводи отримали тілесні ушкодження. Постраждалим надали допомогу у кареті "швидкої".
Головне фото – ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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