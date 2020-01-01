На трасі «Київ-Ковель-Ягодин» патрульні затримали вантажівку з нелегальними ялинками

На трасі Київ-Ковель-Ягодин поблизу міста Сарни патрульні затримали вантажівку, яка перевозила зрубані ялинки.Інформують, що 23 грудня близько 18-ї години поліцейські помітили Mercedes з напівпричіпом, який рухався з технічною несправністю, - інформує патрульна поліція Рівненської області.Під час перевірки автомобіля поліцейські виявили, що 51-річний водій перевозив лісову продукцію хвойної породи. А от документи були з виправленнями та викликали сумнів у законності перевезення.Патрульні викликали слідчих для з’ясування обставин імовірної підробки документів та здійснювали охорону місця події до їхнього приїзду.Відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.246 ККУ (Незаконна порубка дерев або чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, перевезення, зберігання, збут незаконно зрубаних дерев або чагарників, що заподіяли істотну шкоду, —карається штрафом від тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк).