Викладачам луцького «політеху» присвоїли нові вчені звання
Сьогодні, 17:00
У Луцькому національному технічному університеті поповнили кількісний склад професорів та доцентів 8 науково-педагогічних працівників.
Про це йдеться на сайті виші.
Зокрема, шляхом таємного голосування більшість членів Вченої ради Луцького НТУ вирішили присвоїти звання професора:
- Кузьмак Олені Миколаївні на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування;
- Ленгер Яні Іванівні на кафедрі права;
- Мікуліч Олені Аркадіївні на кафедрі прикладної математики та механіки;
- Кашицькому Віталію Павловичу на кафедрі матеріалознавства.
Крім того, звання доцента отримали:
- Дмитріюк Микола Володимирович на кафедрі матеріалознавства;
- Костючко Сергій Миколайович на кафедрі комп’ютерної інженерії та кібербезпеки;
- Літкович Юлія Вікторівна на кафедрі української та іноземної лінгвістики;
- Тищук Інна Володимирівна на кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи.
Також вручили диплом доктора наук доценту кафедри української та іноземної лінгвістики Мялковській Людмилі Миколаївні.
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Про це йдеться на сайті виші.
Зокрема, шляхом таємного голосування більшість членів Вченої ради Луцького НТУ вирішили присвоїти звання професора:
- Кузьмак Олені Миколаївні на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування;
- Ленгер Яні Іванівні на кафедрі права;
- Мікуліч Олені Аркадіївні на кафедрі прикладної математики та механіки;
- Кашицькому Віталію Павловичу на кафедрі матеріалознавства.
Крім того, звання доцента отримали:
- Дмитріюк Микола Володимирович на кафедрі матеріалознавства;
- Костючко Сергій Миколайович на кафедрі комп’ютерної інженерії та кібербезпеки;
- Літкович Юлія Вікторівна на кафедрі української та іноземної лінгвістики;
- Тищук Інна Володимирівна на кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи.
Також вручили диплом доктора наук доценту кафедри української та іноземної лінгвістики Мялковській Людмилі Миколаївні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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