Викладачам луцького «політеху» присвоїли нові вчені звання





Про це йдеться на



Зокрема, шляхом таємного голосування більшість членів Вченої ради Луцького НТУ вирішили присвоїти звання професора:



- Кузьмак Олені Миколаївні на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування;



- Ленгер Яні Іванівні на кафедрі права;



- Мікуліч Олені Аркадіївні на кафедрі прикладної математики та механіки;



- Кашицькому Віталію Павловичу на кафедрі матеріалознавства.



Крім того, звання доцента отримали:



- Дмитріюк Микола Володимирович на кафедрі матеріалознавства;



- Костючко Сергій Миколайович на кафедрі комп’ютерної інженерії та кібербезпеки;



- Літкович Юлія Вікторівна на кафедрі української та іноземної лінгвістики;



- Тищук Інна Володимирівна на кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи.



Також вручили диплом доктора наук доценту кафедри української та іноземної лінгвістики Мялковській Людмилі Миколаївні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцькому національному технічному університеті поповнили кількісний склад професорів та доцентів 8 науково-педагогічних працівників.Про це йдеться на сайті виші Зокрема, шляхом таємного голосування більшість членів Вченої ради Луцького НТУ вирішили присвоїти звання професора:на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування;на кафедрі права;на кафедрі прикладної математики та механіки;на кафедрі матеріалознавства.Крім того, звання доцента отримали:на кафедрі матеріалознавства;на кафедрі комп’ютерної інженерії та кібербезпеки;на кафедрі української та іноземної лінгвістики;на кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи.Також вручили диплом доктора наук доценту кафедри української та іноземної лінгвістики

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію