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Викладачам луцького «політеху» присвоїли нові вчені звання

Викладачам луцького «політеху» присвоїли нові вчені звання
У Луцькому національному технічному університеті поповнили кількісний склад професорів та доцентів 8 науково-педагогічних працівників.

Про це йдеться на сайті виші.

Зокрема, шляхом таємного голосування більшість членів Вченої ради Луцького НТУ вирішили присвоїти звання професора:

- Кузьмак Олені Миколаївні на кафедрі фінансів, банківської справи та страхування;

- Ленгер Яні Іванівні на кафедрі права;

- Мікуліч Олені Аркадіївні на кафедрі прикладної математики та механіки;

- Кашицькому Віталію Павловичу на кафедрі матеріалознавства.

Крім того, звання доцента отримали:

- Дмитріюк Микола Володимирович на кафедрі матеріалознавства;

- Костючко Сергій Миколайович на кафедрі комп’ютерної інженерії та кібербезпеки;

- Літкович Юлія Вікторівна на кафедрі української та іноземної лінгвістики;

- Тищук Інна Володимирівна на кафедрі туризму та готельно-ресторанної справи.

Також вручили диплом доктора наук доценту кафедри української та іноземної лінгвістики Мялковській Людмилі Миколаївні.


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Теги: ЛНТУ, нові звання, професори, доценти
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