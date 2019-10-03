Експерти дали прогнози, яким буде курс долара після Нового року і локдауну







відновлення переговорів з МВФ щодо отримання наступного траншу.



Так, керівник Центру макроекономічного моделювання Київської школи економіки (KSE) Юрій Шоломицький вважає, що закладений у бюджеті показник на рівні 29,1 на початку 2021 року мало реалістичний. За його словами, у першій половині наступного року, ми навпаки можемо спостерігати зміцнення гривні.



"Зараз ми закінчуємо з курсом 28,5. Показник у 29,1 закладено до кінця наступного року. Насправді, це закладені очікування великі девальвації. Я б оцінював його (показник курсу долара - ред.), як не дуже реалістичний та зависокий. Нам він не потрібна з точки зору балансу торгового і очікуваних надходжень від МВФ і т. д. Прогнозисти кажуть, що наступного року у першій половині, можливо, курс гривні навіть укріпиться від ефектів надходження більшого капіталу, ніж його виходу з України. У другій половині він посилиться. Але знову ж таки, якщо ми подивимось на те, яким є баланс, орієнтовно, фундаментальний торговий, то сказати, що повинно бути 30 грн. за долар не можна. Таке може, якщо буде якась дуже погана ситуація у світі, яка на нас позначиться", - зазначив Шоломицький.



Експерт також наголосив, що наразі фактори, які впливають на формування курсу, також дуже оптимістичні.



"На скачки очікувати після Нового року не варто. За останніми тижнями видно, що протягом одного тижня курс може коливатися від 28,5 до 28. Тобто 2% за тиждень спокійно курс може втратити або навпаки укріпитися. Те що ми спостерігаємо, наприклад, те, що було 28,5, потім опустилося майже до 27,8, тепер знов повертається, це більше одвічні проблеми пропозиції і попиту, які не повинні взагалі торкатися нашого розуміння, що є факторами для зміни курсу. А фундаментальними факторами, які впливають на курс, є наскільки міцні наші позиції по експорту та імпорту, якими будуть можливості по виплаті і рефінансуванню боргу. Вони, очевидно, наразі виглядають доволі оптимістично для України, якщо ми кажемо, що програма з МВФ відновиться, а Нацбанк накопичив доволі непогані резерви. Тому очікувати якихось девальваційних тенденцій не варто, принаймні, не зараз", - пояснив керівник Центру макроекономічного моделювання КSE.



Виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський також зазначає, що відновлення переговорів з МВФ матиме позитивний ефект впливу на курс валют, а ось січневий локдаун навпаки особливого впливу на долар не матиме.



"Відновлення переговорів з МВФ - позитивна новина. Що стосується локдауну, то він не матиме особливого впливу на курс, скоріше він навіть сприятиме посиленню гривні, оскільки чим менше у українців буде можливості купити імпортні товари, тим відповідно буде меншим попит на іноземну валюту. Закриття магазинів з непродовольчими товарами буде цьому також сприяти. При тому, що те, що Україна експортує, а саме це продукти сільського господарства та метали - це все буде далі вироблятися і експортуватися. І відповідно експорт не буде обмежувати надходження валюти", - пояснив експерт.



Гліб Вишлінський також поділяє думку колеги і щодо відповідності закладеного у бюджеті-2021 курсу (на рівні 29,1 - ред.) до реальних можливих показників. Виконавчий директор Центру економічної стратегії не радить орієнтуватися на цифри, прописані у держбюджеті на наступний рік, оскільки, насправді, це не є впливовим фактором на формування курсу. За словами експерта, потрібно дивитися на динаміку зовнішньої торгівлі.



"Власне, ми маємо зараз дуже хорошу цінову ситуацію, ми маємо дуже високі ціни і на зернові, попри менший урожай і на інші сільськогосподарські культури, які Україна вирощує і експортує. І хоча ми маємо менший урожай по різних культурах на 10-20%, ціни є вищими на 20-30%. І відповідно валютні надходження є високими. Так само ми маємо дуже високі ціни на метали, які Україна експортує. Тобто за дві товарні експортні групи - продукти рослинництва і метали ми отримаємо більші валютні надходження, ніж рік тому. При цьому ми маємо менші витрати валюти, бо коронакриза призвела до скорочення попиту на паливо. І це зменшило ціни на нафту та на природній газ. Тобто, те що Україна експортує, ми продаємо за вищі ціни, а те, що Україна імпортує, ми купуємо за менші ціни, ніж було раніше. Відповідно це суттєво поліпшує український торговий баланс, який сьогодні є одним з найкращих за багато років", - говорить Гліб Вишлінський.



Крім того, ми майже не витрачаємо валюту на міжнародні подорожі, туризм і купівлю в інших країнах, окрім як через Інтернет. При цьому більша частина трудових мігрантів залишилася за кордоном і далі працюють та надсилають гроші своїм родинам в Україну, додає виконавчий директор Центру економічної стратегії.



Отже, підбиваючи підсумки, Гліб Вишлінський прогнозує, що по базових чинниках, скоріше, все говорить про посилення гривні наступного року порівняно до нинішнього рівня.



Серед ризиків, які можуть негативно позначитися на курсі долара, експерт називає дії влади у напрямках впровадження реформ та виконання забов'язань перед міжнародними партнерами. "Цей процес (зміцнення гривні - ред.) може зупинити влада, якщо не буде досягнуто домовленості та не буде виконано зобов'язання перед МВФ. Це стосується реформ та антикорупційного законодавства. Якщо ми не отримаємо фінансування від МВФ та інших міжнародних партнерів навесні, то нам буде важко пройти осінь наступного року, оскільки у вересні почнуться виплати за зовнішнім боргом, плюс у нас великий дефіцит бюджету на 2021 рік - 5,5% ВВП. Це все треба чимось фінансувати. Це буде поведінка влади щодо впровадження реформ - саме це буде основним чинником, що буде впливати на курс", - резюмував Вишлінський.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У новий 2021 рік Україна увійде з державним бюджетом, який Верховна Рада ухвалила 15 грудня 2020 року, та доходи якого складуть 1,092 трлн грн. Щодо основних макропоказників, то інфляція закладена на рівні - 7,3% (у 2020 році - 5,5%), зростання ВВП - 4,6% (3,7%), а середньорічний курс долара - 29,1 грн (27 грн). ТСН.ua розпитував експертів, яким курс долара буде після новорічних свят на фоні локдауну, який діятиме в країні від 8 до 24 січня, та на фонівідновлення переговорів з МВФ щодо отримання наступного траншу.Так, керівник Центру макроекономічного моделювання Київської школи економіки (KSE)вважає, що закладений у бюджеті показник на рівні 29,1 на початку 2021 року мало реалістичний. За його словами, у першій половині наступного року, ми навпаки можемо спостерігати зміцнення гривні."Зараз ми закінчуємо з курсом 28,5. Показник у 29,1 закладено до кінця наступного року. Насправді, це закладені очікування великі девальвації. Я б оцінював його (показник курсу долара - ред.), як не дуже реалістичний та зависокий. Нам він не потрібна з точки зору балансу торгового і очікуваних надходжень від МВФ і т. д. Прогнозисти кажуть, що наступного року у першій половині, можливо, курс гривні навіть укріпиться від ефектів надходження більшого капіталу, ніж його виходу з України. У другій половині він посилиться. Але знову ж таки, якщо ми подивимось на те, яким є баланс, орієнтовно, фундаментальний торговий, то сказати, що повинно бути 30 грн. за долар не можна. Таке може, якщо буде якась дуже погана ситуація у світі, яка на нас позначиться", - зазначив Шоломицький.Експерт також наголосив, що наразі фактори, які впливають на формування курсу, також дуже оптимістичні."На скачки очікувати після Нового року не варто. За останніми тижнями видно, що протягом одного тижня курс може коливатися від 28,5 до 28. Тобто 2% за тиждень спокійно курс може втратити або навпаки укріпитися. Те що ми спостерігаємо, наприклад, те, що було 28,5, потім опустилося майже до 27,8, тепер знов повертається, це більше одвічні проблеми пропозиції і попиту, які не повинні взагалі торкатися нашого розуміння, що є факторами для зміни курсу. А фундаментальними факторами, які впливають на курс, є наскільки міцні наші позиції по експорту та імпорту, якими будуть можливості по виплаті і рефінансуванню боргу. Вони, очевидно, наразі виглядають доволі оптимістично для України, якщо ми кажемо, що програма з МВФ відновиться, а Нацбанк накопичив доволі непогані резерви. Тому очікувати якихось девальваційних тенденцій не варто, принаймні, не зараз", - пояснив керівник Центру макроекономічного моделювання КSE.Виконавчий директор Центру економічної стратегіїтакож зазначає, що відновлення переговорів з МВФ матиме позитивний ефект впливу на курс валют, а ось січневий локдаун навпаки особливого впливу на долар не матиме."Відновлення переговорів з МВФ - позитивна новина. Що стосується локдауну, то він не матиме особливого впливу на курс, скоріше він навіть сприятиме посиленню гривні, оскільки чим менше у українців буде можливості купити імпортні товари, тим відповідно буде меншим попит на іноземну валюту. Закриття магазинів з непродовольчими товарами буде цьому також сприяти. При тому, що те, що Україна експортує, а саме це продукти сільського господарства та метали - це все буде далі вироблятися і експортуватися. І відповідно експорт не буде обмежувати надходження валюти", - пояснив експерт.Гліб Вишлінський також поділяє думку колеги і щодо відповідності закладеного у бюджеті-2021 курсу (на рівні 29,1 - ред.) до реальних можливих показників. Виконавчий директор Центру економічної стратегії не радить орієнтуватися на цифри, прописані у держбюджеті на наступний рік, оскільки, насправді, це не є впливовим фактором на формування курсу. За словами експерта, потрібно дивитися на динаміку зовнішньої торгівлі."Власне, ми маємо зараз дуже хорошу цінову ситуацію, ми маємо дуже високі ціни і на зернові, попри менший урожай і на інші сільськогосподарські культури, які Україна вирощує і експортує. І хоча ми маємо менший урожай по різних культурах на 10-20%, ціни є вищими на 20-30%. І відповідно валютні надходження є високими. Так само ми маємо дуже високі ціни на метали, які Україна експортує. Тобто за дві товарні експортні групи - продукти рослинництва і метали ми отримаємо більші валютні надходження, ніж рік тому. При цьому ми маємо менші витрати валюти, бо коронакриза призвела до скорочення попиту на паливо. І це зменшило ціни на нафту та на природній газ. Тобто, те що Україна експортує, ми продаємо за вищі ціни, а те, що Україна імпортує, ми купуємо за менші ціни, ніж було раніше. Відповідно це суттєво поліпшує український торговий баланс, який сьогодні є одним з найкращих за багато років", - говорить Гліб Вишлінський.Крім того, ми майже не витрачаємо валюту на міжнародні подорожі, туризм і купівлю в інших країнах, окрім як через Інтернет. При цьому більша частина трудових мігрантів залишилася за кордоном і далі працюють та надсилають гроші своїм родинам в Україну, додає виконавчий директор Центру економічної стратегії.Отже, підбиваючи підсумки, Гліб Вишлінський прогнозує, що по базових чинниках, скоріше, все говорить про посилення гривні наступного року порівняно до нинішнього рівня.Серед ризиків, які можуть негативно позначитися на курсі долара, експерт називає дії влади у напрямках впровадження реформ та виконання забов'язань перед міжнародними партнерами. "Цей процес (зміцнення гривні - ред.) може зупинити влада, якщо не буде досягнуто домовленості та не буде виконано зобов'язання перед МВФ. Це стосується реформ та антикорупційного законодавства. Якщо ми не отримаємо фінансування від МВФ та інших міжнародних партнерів навесні, то нам буде важко пройти осінь наступного року, оскільки у вересні почнуться виплати за зовнішнім боргом, плюс у нас великий дефіцит бюджету на 2021 рік - 5,5% ВВП. Це все треба чимось фінансувати. Це буде поведінка влади щодо впровадження реформ - саме це буде основним чинником, що буде впливати на курс", - резюмував Вишлінський.

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