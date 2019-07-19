Волинь – одна із областей-лідерів з реалізації президентської програми «Велике будівництво»





Про це розповів міністр розвитку громад та територій в України Олексій Чернишов під час щотижневої селекторної наради з керівниками областей, яка відбулася 23 грудня 2020 року,



На 10 волинських об'єктах соціальної інфраструктури уже завершенні всі будівельні роботи, а саме: школи в м. Горохів, смт Турійськ та Маневичі, смт Люблинець Ковельського та смт Луків Турійського районів, дитячі садочки у селах Дачне Ківерцівського району, Крупа Луцького та Жиричі Ратнівського районів, об’єктів спортивної інфраструктури в с. Вербка Ковельського та Гірки Любешівського районів.



Як зазначали, новозбудований дошкільний навчальний заклад у селі Дачне Ківерцівського району визнаний одним із кращих дитячих садків, які будувалися в Україні у 2020 році в рамках програми президента України «Велике будівництво».



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Будівництво ще чотирьох освітніх навчальних закладів, як і планувалося, продовжиться у 2021 році, а саме:

– нове будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Стобихівка Камінь-Каширського району;

– будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у с.Башлики Ківерцівського району;

– нове будівництво школи на 600 місць в смт Головно Любомльського району;

– реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с. Піща Шацького району.



Варто наголосити, що ці об’єкти включенні до загального переліку проєктів, які можуть реалізуватися у 2021 році за кошти Державного фонду регіонального розвитку поза конкурсом.



У цьому році, окрім об’єктів соціальної сфери будівництво, будівництво яких завершене у поточному році, також ввели в експлуатацію приймальне відділення КНП «Нововолинська центральна міська лікарня».



Завершуються роботи з модернізації у приймальних відділеннях Любомльського територіального медичного об'єднання, Камінь-Каширської та Ратнівської центральних районних лікарень.



Реконструкція приймальних відділень ще трьох опорних закладів (Волинська обласна клінічна лікарня, Луцька міська клінічна лікарня, Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання) буде завершена до 30 червня 2021 року.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинь – один із регіонів-лідерів з реалізації загальнонаціональної програми «Велике будівництво» у 2020 році.Про це розповів міністр розвитку громад та територій в Українипід час щотижневої селекторної наради з керівниками областей, яка відбулася 23 грудня 2020 року, повідомляє пресслужба Волинської ОДА.На 10 волинських об'єктах соціальної інфраструктури уже завершенні всі будівельні роботи, а саме: школи в м. Горохів, смт Турійськ та Маневичі, смт Люблинець Ковельського та смт Луків Турійського районів, дитячі садочки у селах Дачне Ківерцівського району, Крупа Луцького та Жиричі Ратнівського районів, об’єктів спортивної інфраструктури в с. Вербка Ковельського та Гірки Любешівського районів.Як зазначали, новозбудований дошкільний навчальний заклад у селі Дачне Ківерцівського району визнаний одним із кращих дитячих садків, які будувалися в Україні у 2020 році в рамках програми президента України «Велике будівництво».Будівництво ще чотирьох освітніх навчальних закладів, як і планувалося, продовжиться у 2021 році, а саме:– нове будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Стобихівка Камінь-Каширського району;– будівництво загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у с.Башлики Ківерцівського району;– нове будівництво школи на 600 місць в смт Головно Любомльського району;– реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів в с. Піща Шацького району.Варто наголосити, що ці об’єкти включенні до загального переліку проєктів, які можуть реалізуватися у 2021 році за кошти Державного фонду регіонального розвитку поза конкурсом.У цьому році, окрім об’єктів соціальної сфери будівництво, будівництво яких завершене у поточному році, також ввели в експлуатацію приймальне відділення КНП «Нововолинська центральна міська лікарня».Завершуються роботи з модернізації у приймальних відділеннях Любомльського територіального медичного об'єднання, Камінь-Каширської та Ратнівської центральних районних лікарень.Реконструкція приймальних відділень ще трьох опорних закладів (Волинська обласна клінічна лікарня, Луцька міська клінічна лікарня, Ковельське міськрайонне територіальне медичне об’єднання) буде завершена до 30 червня 2021 року.

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