вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Луцькрада спростувала поширену виданнями інформацію про готель і ресторан на місці моргу

Луцькрада спростувала поширену виданнями інформацію про готель і ресторан на місці моргу
Луцька міська рада звернулася до місцевих ЗМІ з проханням спростувати поширену ними інформацію про те, що у приміщенні, де раніше був морг, зроблять ресторан та готель.

Відповідне звернення розмістили на сайті мерії.

Нагадаємо, учора, 23 грудня, на сесії міської ради міський голова Ігор Поліщук розповів про плани міської влади щодо приміщення на вулиці Кафедральній, 4. Зокрема, звідти планують виселити бюро судово-медичної експертизи, центр національно-патріотичного виховання міської ради та інші організації, а приміщення - виставити на інвестиційний конкурс. Будівлю мають намір передати в оренду на 20 років при умові, що власник зробить реставрацію згідно з охоронним договором і влаштує там готель, ресторан чи інший заклад.

Окремі інтернет-видання (у тому числі й Інформаційне агентство ВолиньPost) після цього повідомили, що у приміщенні, де раніше був морг, зроблять ресторан та готель.

«Насправді, у цій будівлі ніколи не було моргу, а там розміщується лише адміністрація бюро судово-медичної експертизи (бухгалтерія та амбулаторія). Такі висловлювання є некоректними та шкодять інвестиційній привабливості об’єкта», - йдеться у зверненні міськради до журналістів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: морг, спростування
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині рік працює норкова ферма: чи варта шкурка вичинки. ФОТО
У Луцьку «сонячні» діти організували ярмарок для порятунку подруги, яка долає лейкемію. ФОТО
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку затримали молодика, який збирався відправити посилку з наркотичними речовинами
Сьогодні, 18:45
Луцькрада спростувала поширену виданнями інформацію про готель і ресторан на місці моргу
Сьогодні, 18:06
Волинь – одна із областей-лідерів з реалізації президентської програми «Велике будівництво»
Сьогодні, 18:02
Експерти дали прогнози, яким буде курс долара після Нового року і локдауну
Сьогодні, 17:47
Викрили 35-річну волинянку, яка збувала наркотики
Сьогодні, 17:25
Схожі новини
У будівлі в Старому місті зроблять готель і ресторан У будівлі в Старому місті зроблять готель і ресторан
23 грудень, 12:41
У волинських лікарнях спростували інформацію про переповнені відділення хворими на коронавірус У волинських лікарнях спростували інформацію про переповнені відділення хворими на коронавірус
04 серпень, 16:49
МОЗ Польщі не підтвердило інформацію про перший випадок коронавірусу МОЗ Польщі не підтвердило інформацію про перший випадок коронавірусу
28 лютий, 15:02
У Луцьку немає жодного грального закладу, – поліція У Луцьку немає жодного грального закладу, – поліція
07 лютий, 18:59
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку затримали молодика, який збирався відправити посилку з наркотичними речовинами
Сьогодні, 18:45
 0
Луцькрада спростувала поширену виданнями інформацію про готель і ресторан на місці моргу
Сьогодні, 18:06
 0
Волинь – одна із областей-лідерів з реалізації президентської програми «Велике будівництво»
Сьогодні, 18:02
 0
Експерти дали прогнози, яким буде курс долара після Нового року і локдауну
Сьогодні, 17:47
 0
Викрили 35-річну волинянку, яка збувала наркотики
Сьогодні, 17:25
 0
Медіа
відео
1/8