Луцькрада спростувала поширену виданнями інформацію про готель і ресторан на місці моргу
Сьогодні, 18:06
Луцька міська рада звернулася до місцевих ЗМІ з проханням спростувати поширену ними інформацію про те, що у приміщенні, де раніше був морг, зроблять ресторан та готель.
Відповідне звернення розмістили на сайті мерії.
Нагадаємо, учора, 23 грудня, на сесії міської ради міський голова Ігор Поліщук розповів про плани міської влади щодо приміщення на вулиці Кафедральній, 4. Зокрема, звідти планують виселити бюро судово-медичної експертизи, центр національно-патріотичного виховання міської ради та інші організації, а приміщення - виставити на інвестиційний конкурс. Будівлю мають намір передати в оренду на 20 років при умові, що власник зробить реставрацію згідно з охоронним договором і влаштує там готель, ресторан чи інший заклад.
Окремі інтернет-видання (у тому числі й Інформаційне агентство ВолиньPost) після цього повідомили, що у приміщенні, де раніше був морг, зроблять ресторан та готель.
«Насправді, у цій будівлі ніколи не було моргу, а там розміщується лише адміністрація бюро судово-медичної експертизи (бухгалтерія та амбулаторія). Такі висловлювання є некоректними та шкодять інвестиційній привабливості об’єкта», - йдеться у зверненні міськради до журналістів.
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Відповідне звернення розмістили на сайті мерії.
Нагадаємо, учора, 23 грудня, на сесії міської ради міський голова Ігор Поліщук розповів про плани міської влади щодо приміщення на вулиці Кафедральній, 4. Зокрема, звідти планують виселити бюро судово-медичної експертизи, центр національно-патріотичного виховання міської ради та інші організації, а приміщення - виставити на інвестиційний конкурс. Будівлю мають намір передати в оренду на 20 років при умові, що власник зробить реставрацію згідно з охоронним договором і влаштує там готель, ресторан чи інший заклад.
Окремі інтернет-видання (у тому числі й Інформаційне агентство ВолиньPost) після цього повідомили, що у приміщенні, де раніше був морг, зроблять ресторан та готель.
«Насправді, у цій будівлі ніколи не було моргу, а там розміщується лише адміністрація бюро судово-медичної експертизи (бухгалтерія та амбулаторія). Такі висловлювання є некоректними та шкодять інвестиційній привабливості об’єкта», - йдеться у зверненні міськради до журналістів.
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