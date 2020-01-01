Луцькрада спростувала поширену виданнями інформацію про готель і ресторан на місці моргу

Луцька міська рада звернулася до місцевих ЗМІ з проханням спростувати поширену ними інформацію про те, що у приміщенні, де раніше був морг, зроблять ресторан та готель.Відповідне звернення розмістили на сайті мерії.Нагадаємо, учора, 23 грудня, на сесії міської ради міський голова. Зокрема, звідти планують виселити бюро судово-медичної експертизи, центр національно-патріотичного виховання міської ради та інші організації, а приміщення - виставити на інвестиційний конкурс. Будівлю мають намір передати в оренду на 20 років при умові, що власник зробить реставрацію згідно з охоронним договором і влаштує там готель, ресторан чи інший заклад.Окремі інтернет-видання (у тому числі й Інформаційне агентство ВолиньPost) після цього повідомили, що у приміщенні, де раніше був морг, зроблять ресторан та готель.«Насправді, у цій будівлі ніколи не було моргу, а там розміщується лише адміністрація бюро судово-медичної експертизи (бухгалтерія та амбулаторія). Такі висловлювання є некоректними та шкодять інвестиційній привабливості об’єкта», - йдеться у зверненні міськради до журналістів.