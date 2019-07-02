Студент луцького університету зайняв призове місце у конкурсі інноваційних проектів
Сьогодні, 19:10
Студент факультету факультету екології, туризму та електроінженерії луцького "політеху" Роман Линюк здобув почесне ІІ місце у Всеукраїнському молодіжному конкурсі інноваційних проектів розвитку туризму на сільських територіях.
Про це повідомляють на сайт Луцького НТУ.
Призове місце він здобув у номінації «Правові проблеми забезпечення туристичної діяльності на сільських територіях: план вирішення» з власним проектом «Ухвалення ЗУ «Про сільський та сільський зелений туризм» – запорука розвиту зеленого туризму в Україні».
Відповідний сертифікат про здобуте ІІ місце у конкурсі Роману Линюку вручила ректор Луцького НТУ Ірина Вахович. Вона побажала молодому інноватору успіхів у подальшій діяльності та натхнення на нові здобутки.
Зазначимо, що всеукраїнський молодіжний конкурс інноваційних проєктів розвитку туризму на сільських територіях проводиться в рамках проголошення 2020 року роком розвитку туризму в регіонах та на сільських територіях і передбачає врахування кризових явищ, пов’язаних з пандемією.
Мета конкурсу – залучення молоді до розробки та впровадження проєктів місцевого економічного розвитку, підтримка підприємницької та інноваційної проєктної діяльності та популяризація сільського туризму як дієвої форми соціально-економічного розвитку сільських територій.
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Про це повідомляють на сайт Луцького НТУ.
Призове місце він здобув у номінації «Правові проблеми забезпечення туристичної діяльності на сільських територіях: план вирішення» з власним проектом «Ухвалення ЗУ «Про сільський та сільський зелений туризм» – запорука розвиту зеленого туризму в Україні».
Відповідний сертифікат про здобуте ІІ місце у конкурсі Роману Линюку вручила ректор Луцького НТУ Ірина Вахович. Вона побажала молодому інноватору успіхів у подальшій діяльності та натхнення на нові здобутки.
Зазначимо, що всеукраїнський молодіжний конкурс інноваційних проєктів розвитку туризму на сільських територіях проводиться в рамках проголошення 2020 року роком розвитку туризму в регіонах та на сільських територіях і передбачає врахування кризових явищ, пов’язаних з пандемією.
Мета конкурсу – залучення молоді до розробки та впровадження проєктів місцевого економічного розвитку, підтримка підприємницької та інноваційної проєктної діяльності та популяризація сільського туризму як дієвої форми соціально-економічного розвитку сільських територій.
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