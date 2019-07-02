Студент луцького університету зайняв призове місце у конкурсі інноваційних проектів

Роман Линюк здобув почесне ІІ місце у Всеукраїнському молодіжному конкурсі інноваційних проектів розвитку туризму на сільських територіях.



Про це повідомляють на



Призове місце він здобув у номінації «Правові проблеми забезпечення туристичної діяльності на сільських територіях: план вирішення» з власним проектом «Ухвалення ЗУ «Про сільський та сільський зелений туризм» – запорука розвиту зеленого туризму в Україні».



Відповідний сертифікат про здобуте ІІ місце у конкурсі Роману Линюку вручила ректор Луцького НТУ Ірина Вахович. Вона побажала молодому інноватору успіхів у подальшій діяльності та натхнення на нові здобутки.



Зазначимо, що всеукраїнський молодіжний конкурс інноваційних проєктів розвитку туризму на сільських територіях проводиться в рамках проголошення 2020 року роком розвитку туризму в регіонах та на сільських територіях і передбачає врахування кризових явищ, пов’язаних з пандемією.



Мета конкурсу – залучення молоді до розробки та впровадження проєктів місцевого економічного розвитку, підтримка підприємницької та інноваційної проєктної діяльності та популяризація сільського туризму як дієвої форми соціально-економічного розвитку сільських територій.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Студент факультету факультету екології, туризму та електроінженерії луцького "політеху"здобув почесне ІІ місце у Всеукраїнському молодіжному конкурсі інноваційних проектів розвитку туризму на сільських територіях.Про це повідомляють на сайт Луцького НТУ.Призове місце він здобув у номінації «Правові проблеми забезпечення туристичної діяльності на сільських територіях: план вирішення» з власним проектом «Ухвалення ЗУ «Про сільський та сільський зелений туризм» – запорука розвиту зеленого туризму в Україні».Відповідний сертифікат про здобуте ІІ місце у конкурсі Роману Линюку вручила ректор Луцького НТУ. Вона побажала молодому інноватору успіхів у подальшій діяльності та натхнення на нові здобутки.Зазначимо, що всеукраїнський молодіжний конкурс інноваційних проєктів розвитку туризму на сільських територіях проводиться в рамках проголошення 2020 року роком розвитку туризму в регіонах та на сільських територіях і передбачає врахування кризових явищ, пов’язаних з пандемією.Мета конкурсу – залучення молоді до розробки та впровадження проєктів місцевого економічного розвитку, підтримка підприємницької та інноваційної проєктної діяльності та популяризація сільського туризму як дієвої форми соціально-економічного розвитку сільських територій.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію