У Луцьку затримали молодика, який збирався відправити посилку з наркотичними речовинами

У Луцьку у 24-річного мешканця Київщини вилучили майже чверть кілограма канабісу.Про це повідомляє обласна прокуратри Волині.Молодика затримали 23 грудня у Луцьку у відділенні поштового оператора під час спроби відправити посилку з канабісом.У нього вилучили 140 згортків, поліетиленовий пакет та пластиковий контейнер із наркотичним засобом (усього близько 230 грамів).Прокурори наполягатимуть на обранні поміщеному в ізолятор тимчасового тримання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.: санкцією ч.2 ст. 307 КК України за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту і збут наркотичних засобів передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.