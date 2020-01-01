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У Луцьку затримали молодика, який збирався відправити посилку з наркотичними речовинами

У Луцьку затримали молодика, який збирався відправити посилку з наркотичними речовинами
У Луцьку у 24-річного мешканця Київщини вилучили майже чверть кілограма канабісу.

Про це повідомляє обласна прокуратри Волині.

Молодика затримали 23 грудня у Луцьку у відділенні поштового оператора під час спроби відправити посилку з канабісом.

У нього вилучили 140 згортків, поліетиленовий пакет та пластиковий контейнер із наркотичним засобом (усього близько 230 грамів).
Прокурори наполягатимуть на обранні поміщеному в ізолятор тимчасового тримання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Довідково: санкцією ч.2 ст. 307 КК України за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту і збут наркотичних засобів передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

У Луцьку затримали молодика, який збирався відправити посилку з наркотичними речовинами


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Теги: Луцьк, наркотики, молодик
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