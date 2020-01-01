У Луцьку затримали молодика, який збирався відправити посилку з наркотичними речовинами
Сьогодні, 18:45
У Луцьку у 24-річного мешканця Київщини вилучили майже чверть кілограма канабісу.
Про це повідомляє обласна прокуратри Волині.
Молодика затримали 23 грудня у Луцьку у відділенні поштового оператора під час спроби відправити посилку з канабісом.
У нього вилучили 140 згортків, поліетиленовий пакет та пластиковий контейнер із наркотичним засобом (усього близько 230 грамів).
Прокурори наполягатимуть на обранні поміщеному в ізолятор тимчасового тримання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Довідково: санкцією ч.2 ст. 307 КК України за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту і збут наркотичних засобів передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
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Про це повідомляє обласна прокуратри Волині.
Молодика затримали 23 грудня у Луцьку у відділенні поштового оператора під час спроби відправити посилку з канабісом.
У нього вилучили 140 згортків, поліетиленовий пакет та пластиковий контейнер із наркотичним засобом (усього близько 230 грамів).
Прокурори наполягатимуть на обранні поміщеному в ізолятор тимчасового тримання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Довідково: санкцією ч.2 ст. 307 КК України за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту і збут наркотичних засобів передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.
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