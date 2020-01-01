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Якою буде погода в Луцьку та Волинській області на Різдво 25 грудня

Якою буде погода в Луцьку та Волинській області на Різдво 25 грудня
У Волинській області на католицьке Різдво 25 грудня очікується хмарна погода. Вночі дощ, вдень місцями невеликий дощ з мокрим снігом.

Про це повідомляють на сайті Волинського гідрометцентру.

Вітер південно-західний, з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура впродовж доби 0-5° тепла.

У Луцьку завтра, 25 грудня, також прогнозують хмарну погоду. Вночі дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний, з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура впродовж доби 2-4° тепла.

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Теги: католицьке Різдво, Волинь, Луцьк, 25 грудня
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