Якою буде погода в Луцьку та Волинській області на Різдво 25 грудня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області на католицьке Різдво 25 грудня очікується хмарна погода. Вночі дощ, вдень місцями невеликий дощ з мокрим снігом.
Про це повідомляють на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер південно-західний, з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура впродовж доби 0-5° тепла.
У Луцьку завтра, 25 грудня, також прогнозують хмарну погоду. Вночі дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний, з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура впродовж доби 2-4° тепла.
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Про це повідомляють на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер південно-західний, з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура впродовж доби 0-5° тепла.
У Луцьку завтра, 25 грудня, також прогнозують хмарну погоду. Вночі дощ, вдень без опадів. Вітер південно-західний, з переходом на північно-західний, 7-12 м/с. Температура впродовж доби 2-4° тепла.
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