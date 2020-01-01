На головній пішохідній вулиці Луцька у Святвечір згасла святкова ілюмінація. ФОТО
Сьогодні, 21:17
У Луцьку на вулиці Лесі Українки у Святвечір зникло вуличне освітлення.
Про це повідомляє ІА Конкурент.
У той час, коли в центрі міста на Театральному майдані горить центральна ялинка, прикраси від закладів та всі святкові ілюмінації, вулиця Лесі Українки темна – ні ліхтарі, ні арки та янголи не світяться.
З чим це пов'язано, поки невідомо.
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Про це повідомляє ІА Конкурент.
У той час, коли в центрі міста на Театральному майдані горить центральна ялинка, прикраси від закладів та всі святкові ілюмінації, вулиця Лесі Українки темна – ні ліхтарі, ні арки та янголи не світяться.
З чим це пов'язано, поки невідомо.
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