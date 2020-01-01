вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На головній пішохідній вулиці Луцька у Святвечір згасла святкова ілюмінація. ФОТО

На головній пішохідній вулиці Луцька у Святвечір згасла святкова ілюмінація. ФОТО
У Луцьку на вулиці Лесі Українки у Святвечір зникло вуличне освітлення.

Про це повідомляє ІА Конкурент.

У той час, коли в центрі міста на Театральному майдані горить центральна ялинка, прикраси від закладів та всі святкові ілюмінації, вулиця Лесі Українки темна – ні ліхтарі, ні арки та янголи не світяться.

З чим це пов'язано, поки невідомо.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині рік працює норкова ферма: чи варта шкурка вичинки. ФОТО
У Луцьку «сонячні» діти організували ярмарок для порятунку подруги, яка долає лейкемію. ФОТО
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Як лучани готуються до Святвечора. ВІДЕО
Сьогодні, 21:54
На головній пішохідній вулиці Луцька у Святвечір згасла святкова ілюмінація. ФОТО
Сьогодні, 21:17
У Польщі українець загубив на дорозі Audi Q7, яку віз на причепі
Сьогодні, 20:42
Якою буде погода в Луцьку та Волинській області на Різдво 25 грудня
Сьогодні, 20:00
Волинянина засудили за крадіжку «ювелірки»
Сьогодні, 19:40
Схожі новини
Якою буде погода в Луцьку та Волинській області на Різдво 25 грудня Якою буде погода в Луцьку та Волинській області на Різдво 25 грудня
Сьогодні, 20:00
23 грудня на Волині: гортаючи календар 23 грудня на Волині: гортаючи календар
23 грудень, 00:00
Дрифт посеред міста: у Луцьку автівка «вилетіла» на газон. ВІДЕО Дрифт посеред міста: у Луцьку автівка «вилетіла» на газон. ВІДЕО
22 грудень, 22:21
21 грудня на Волині: гортаючи календар 21 грудня на Волині: гортаючи календар
21 грудень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як лучани готуються до Святвечора. ВІДЕО
Сьогодні, 21:54
 0
На головній пішохідній вулиці Луцька у Святвечір згасла святкова ілюмінація. ФОТО
Сьогодні, 21:17
 0
У Польщі українець загубив на дорозі Audi Q7, яку віз на причепі
Сьогодні, 20:42
 0
Якою буде погода в Луцьку та Волинській області на Різдво 25 грудня
Сьогодні, 20:00
 0
Волинянина засудили за крадіжку «ювелірки»
Сьогодні, 19:40
 0
Медіа
відео
1/8