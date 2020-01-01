У Луцьку сталася пожежа в багатоповерхівці. ВІДЕО

В обласному центрі Волині зайнялося підвальне приміщення багатоповерхівки.Гасити пожежу приїхали місцеві рятувальники. Зі слів інспектора Луцького міськрайонного відділу ДСНС Владислава Самойленка, причину займання встановлюють, - йдеться в сюжеті Суспільного.Пожежа сталася у підвалі на вулиці Ветеранів, 15. Пенсіонерка Галина Петровська, яка живе на четвертому поверсі цього будинку, розповіла: у квартирі відчула запах диму.Гасили пожежу три машини, розповів інспектор ДСНС Владислав Самойленко. "Зараз проводимо розслідування, щойно оглядали місце пожежі. Зараз будемо встановлювати, чому саме загорілося. На цей час ми побачили багато проводки, якась там майстерня була в чоловіка чи що", – зауважують рятувальники.Мешканець будинку Павло, чоловік прізвища свого не називає, каже: загорілося підвальне приміщення його сина. Із його слів, залишили в приміщення зарядити ліхтарик.Поліцейський Дмитро Ковальчук додав, що потерпілих в пожежі немає. Каже: встановили власника ячейки підвалу, зараз він знаходиться з інспектором ДСНС.