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На Київщині фальшивомонетники «намалювали» майже 20 мільйонів гривень

На Київщині фальшивомонетники «намалювали» майже 20 мільйонів гривень
Служба безпеки України викрила злочинне угруповання, яке спеціалізувалося на збуті великих сум фальшивих грошей у національній та іноземній валютах.

Як повідомляє СБУ, діяльність злочинців могла завдати державі збитків на майже 20 мільйонів гривень, - пише Суспільне.

За даними слідства, до складу групи входило кілька мешканців Києва та Київської області. Фігуранти займалися збутом якісно виготовлених фальшивих купюр.

В ході розслідування СБУ задокументувала кілька фактів такої діяльності зловмисників.

За попередніми висновками фахівців Національного банку України, реалізовані фальшиві купюри мали відповідні захисні елементи для проходження контролю на спеціальних електронних пристроях, у тому числі в пунктах обміну валют.

Під час обшуків у членів угруповання вилучено купюри невідомого походження на загальну суму майже 600 тисяч у гривневому еквіваленті, вогнепальну зброю і наркотичні засоби. Також виявлено посвідчення працівників органів влади та правоохоронних структур.

СБУ викрила фальшивомонетників, які "намалювали" майже 20 мільйонів гривеньСБУ
Фігурантам повідомлено про підозри за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України.

Слідчі дії тривають.

У викритті злочинців брали участь слідчі Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 7.

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Теги: гроші, кримінал, Україна, Київщина
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Коментарі 1
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Виявлено купюри невідомого походження - були часи що за 10 хвилин ставало все відомо і правосуддя карало згідно закону.
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