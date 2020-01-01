На Київщині фальшивомонетники «намалювали» майже 20 мільйонів гривень
Сьогодні, 00:13
Служба безпеки України викрила злочинне угруповання, яке спеціалізувалося на збуті великих сум фальшивих грошей у національній та іноземній валютах.
Як повідомляє СБУ, діяльність злочинців могла завдати державі збитків на майже 20 мільйонів гривень, - пише Суспільне.
За даними слідства, до складу групи входило кілька мешканців Києва та Київської області. Фігуранти займалися збутом якісно виготовлених фальшивих купюр.
В ході розслідування СБУ задокументувала кілька фактів такої діяльності зловмисників.
За попередніми висновками фахівців Національного банку України, реалізовані фальшиві купюри мали відповідні захисні елементи для проходження контролю на спеціальних електронних пристроях, у тому числі в пунктах обміну валют.
Під час обшуків у членів угруповання вилучено купюри невідомого походження на загальну суму майже 600 тисяч у гривневому еквіваленті, вогнепальну зброю і наркотичні засоби. Також виявлено посвідчення працівників органів влади та правоохоронних структур.
СБУ викрила фальшивомонетників, які "намалювали" майже 20 мільйонів гривеньСБУ
Фігурантам повідомлено про підозри за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України.
Слідчі дії тривають.
У викритті злочинців брали участь слідчі Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 7.
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Як повідомляє СБУ, діяльність злочинців могла завдати державі збитків на майже 20 мільйонів гривень, - пише Суспільне.
За даними слідства, до складу групи входило кілька мешканців Києва та Київської області. Фігуранти займалися збутом якісно виготовлених фальшивих купюр.
В ході розслідування СБУ задокументувала кілька фактів такої діяльності зловмисників.
За попередніми висновками фахівців Національного банку України, реалізовані фальшиві купюри мали відповідні захисні елементи для проходження контролю на спеціальних електронних пристроях, у тому числі в пунктах обміну валют.
Під час обшуків у членів угруповання вилучено купюри невідомого походження на загальну суму майже 600 тисяч у гривневому еквіваленті, вогнепальну зброю і наркотичні засоби. Також виявлено посвідчення працівників органів влади та правоохоронних структур.
СБУ викрила фальшивомонетників, які "намалювали" майже 20 мільйонів гривеньСБУ
Фігурантам повідомлено про підозри за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України.
Слідчі дії тривають.
У викритті злочинців брали участь слідчі Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 7.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Виявлено купюри невідомого походження - були часи що за 10 хвилин ставало все відомо і правосуддя карало згідно закону.
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