На Київщині фальшивомонетники «намалювали» майже 20 мільйонів гривень





Як повідомляє СБУ, діяльність злочинців могла завдати державі збитків на майже 20 мільйонів гривень, - пише



За даними слідства, до складу групи входило кілька мешканців Києва та Київської області. Фігуранти займалися збутом якісно виготовлених фальшивих купюр.



В ході розслідування СБУ задокументувала кілька фактів такої діяльності зловмисників.



За попередніми висновками фахівців Національного банку України, реалізовані фальшиві купюри мали відповідні захисні елементи для проходження контролю на спеціальних електронних пристроях, у тому числі в пунктах обміну валют.



Під час обшуків у членів угруповання вилучено купюри невідомого походження на загальну суму майже 600 тисяч у гривневому еквіваленті, вогнепальну зброю і наркотичні засоби. Також виявлено посвідчення працівників органів влади та правоохоронних структур.



СБУ викрила фальшивомонетників, які "намалювали" майже 20 мільйонів гривеньСБУ

Фігурантам повідомлено про підозри за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України.



Слідчі дії тривають.



У викритті злочинців брали участь слідчі Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 7.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Служба безпеки України викрила злочинне угруповання, яке спеціалізувалося на збуті великих сум фальшивих грошей у національній та іноземній валютах.Як повідомляє СБУ, діяльність злочинців могла завдати державі збитків на майже 20 мільйонів гривень, - пише Суспільне. За даними слідства, до складу групи входило кілька мешканців Києва та Київської області. Фігуранти займалися збутом якісно виготовлених фальшивих купюр.В ході розслідування СБУ задокументувала кілька фактів такої діяльності зловмисників.За попередніми висновками фахівців Національного банку України, реалізовані фальшиві купюри мали відповідні захисні елементи для проходження контролю на спеціальних електронних пристроях, у тому числі в пунктах обміну валют.Під час обшуків у членів угруповання вилучено купюри невідомого походження на загальну суму майже 600 тисяч у гривневому еквіваленті, вогнепальну зброю і наркотичні засоби. Також виявлено посвідчення працівників органів влади та правоохоронних структур.СБУ викрила фальшивомонетників, які "намалювали" майже 20 мільйонів гривеньСБУФігурантам повідомлено про підозри за ч. 2 ст. 199 Кримінального кодексу України.Слідчі дії тривають.У викритті злочинців брали участь слідчі Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві під процесуальним керівництвом Київської місцевої прокуратури № 7.

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