Митрополит Михаїл привітав волинян з Різдвом

25 грудня християни західного обряду, частина протестантів та православних святкують Різдво Христове. Митрополит Луцький і Волинський Михаїл привітав з Різдвом свою паству.Різдвяне послання владики з'явилося на офіційному сайті Волинської єпархії ПЦУ.Подаємо текст послання без змін:Христос народився!Дорогі брати і сестри!«З нами Бог, розумійте, народи,і покоряйтеся, бо з нами Бог»Цю величну пісню пророка Ісаї співає сьогодні Православна Церква, урочисто святкуючи прихід на землю Сина Божого. Різдво Христове, яке ми відзначаємо, є великим торжеством усього Християнства, а краще сказати – всього людства, бо Син Божий, Творець Усесвіту, став Людиною. Він з`єднав в одній іпостасі, тобто в одній особі, дві природи: Божественну і людську. Здійснилася величезна тайна: явився невидимий Бог у плоті, народившись як людина від Діви-Матері. Незбагненність цього таїнства полягає в тому, що невміщуваний небесами Син Божий вміщається в утробі Діви. Люди побачили Бога, Який у свій час на прохання Мойсея показати Своє лице сказав, що людина не може побачити Бога і залишитися живою, а тепер Він явився у плоті, і люди побачили Його лице.Різдво Христове знову нагадує нам, що до нас завітав Син Божий, Спаситель світу. Він відродив у нас гідність людини, створеної на образ і подобу Божу (Бут. 1,26). Він приніс нам світло Божої правди, тобто світло святої віри, та обдарував нас новим, християнським життям – запорукою майбутнього вічного життя і щастя в Небі. Тому в цю різдвяну пору ми так радісно вітаємо свого Спасителя зворушливим співом наших прадавніх колядок, поспішаємо до наших святково прибраних церков, щоби при яслах, біля стін Богодитяти скласти наші покаянням очищені серця, переповнені живою вірою, відновленою надією та вдячною любов`ю.Різдво Христове – це подія, що сталася в часі, але має силу вічності. Син Божий не просто наблизився до людини, але й ототожнився з нею. Сам став людиною, поклавши початок оновленню світу, початок новому благодатному спілкуванню з Богом. Народжений Господь вказав нам мету і сенс буття, бо Він – наша Істина, і Життя, і Шлях нашого спасіння (Ін. 14,6).Різдво Христове було і донині є таємницею не тільки для людського розуму, але і для ангелів. Господь Бог через святих праотців, пророків готував людей до Його прийняття. Син Божий втілився і прийшов на землю зі Своєї волі, з любові до людського роду. Він зійшов до нас із Небес для того, щоб дарувати нам вічне життя. Людина назавжди залишилася б загиблим створінням, якби Син Божий не втілився і не визволив її. Господь прийняв наше тлінне тіло, тобто таке, що страждає, потребує їжі і помирає, й оновив Його Своїм Божеством, визволив його від гріха і смерті.Всілякий гріх перемагається стражданням. Тому Спаситель наш Ісус Христос перетерпів страждання на хресті, щоб нашу людську природу очистити від гріха. Оскільки ми християни, носимо на собі ім`я Христа, то й повинні уподібнюватися Йому в усьому, в тому числі у подоланні гріха через страждання, як у собі особисто, так і в суспільстві. Тому, коли ми не боремося зі своїми власними гріхами, Господь посилає нам хвороби, страждання і всілякі біди, щоб ми терпінням перемагали наші гріхи. Ісус Христос сказав: «Терпінням вашим спасайте душі ваші» (Лк. 21,19).Цьогорічні різдвяні свята всі ми разом зустрічаємо не лише з великою радістю, але і з тривогою в душі, коли навколо нас панує страшна пандемія, а на Сході нашої держави ось уже сьомий рік триває війна.В цих умовах для нас, християн, слова пророка Ісаї: «З нами Бог!» – вселяють незбориму надію і тверду віру, що все, що стається в світі з кожним народом і з кожною людиною, відбувається для нашого спасіння, задля нашої користі. Бог не тільки карає за гріхи, але й милує. І навіть коли Він карає, то робить це з любов`ю заради нашого спасіння і вічного життя. Людинолюбний Бог, у Якого безодня любові до Свого творіння, не бажає нашої смерті. Він хоче, «щоб усі люди спаслися і досягли пізнання істини» (1 Тим. 2,4).Христос учив, що істинна мета земного життя людини не на землі, а на небі; і тимчасове життя слід осмислювати й розцінювати через вічне, духовне, нетлінне життя. Він не лише говорив, а й на Собі показав, що земне подорожування починається колискою і закінчується могилою. А між першим і останнім етапами життя – неминучі скорботи і радощі, хвороби і насолоди земними благами.Щиро вітаю всіх волинян із Різдвом Христовим і з Новим 2021 роком. Бажаю всім міцного здоров`я, Божого благословення, віри і надії, що в нас усе буде добре.Нехай наша помісна Православна церква України з кожним роком зростає й утверджується, поступово отримуючи світове визнання.Вітаю народних депутатів України від Волині: Ігоря Палицю, Степана Івахіва, Ірину Констанкевич, Ігоря Гудзя, В`ячеслава Рубльова, Валерія Стернійчука, а також голову Волинської обласної державної адміністрації Юрія Погуляйка, голову Волинської обласної ради Григорія Недопада і весь депутатський корпус, луцького міського голову Ігоря Поліщука, голів районних державних адміністрацій, міських рад, голів об`єднаних територіальних громад і сільських старост із різдвяними та новорічними святами. Молитовно бажаю вам мудрості, єдності й відданого служіння своєму народові.Усім вам зичу радісних свят і веселої коляди! Благодать Господа нашого Ісуса Христа нехай буде з усіма вами.Христос народився! Славімо Його!