Російські окупанти перекидають військову техніку на північ Криму. ВІДЕО





Бойові машини були помічені в районі села Ішунь. Про це повідомляє кореспондент



У складі колони було близько 25 бронетранспортерів і 40 вантажних автомобілів різного призначення. Частина вантажівок буксирували зачохлену артилерійську зброю.







Через 20 хвилин після проходження колони в ту саму сторону прослідувало два танковози, які транспортували всюдихідні тягачі МТ-ЛБ.



Генасамблея ООН у грудні 2020 року ухвалила посилену резолюцію, що закликає Росію припинити мілітаризацію Криму і вивести звідти свої війська.



Речниця МЗС Росії Марія Захарова у відповідь на ухвалення резолюції повідомила, що Москва «має право проводити навчання і розміщувати в Криму військові об'єкти».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На трасі Сімферополь – Армянськ була помічена колона російської військової техніки, що пройшла в сторону Красноперекопська.Бойові машини були помічені в районі села Ішунь. Про це повідомляє кореспондент Крим.Реалії У складі колони було близько 25 бронетранспортерів і 40 вантажних автомобілів різного призначення. Частина вантажівок буксирували зачохлену артилерійську зброю.Через 20 хвилин після проходження колони в ту саму сторону прослідувало два танковози, які транспортували всюдихідні тягачі МТ-ЛБ.Генасамблея ООН у грудні 2020 року ухвалила посилену резолюцію, що закликає Росію припинити мілітаризацію Криму і вивести звідти свої війська.Речниця МЗС Росії Марія Захарова у відповідь на ухвалення резолюції повідомила, що Москва «має право проводити навчання і розміщувати в Криму військові об'єкти».

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