вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Російські окупанти перекидають військову техніку на північ Криму. ВІДЕО

Російські окупанти перекидають військову техніку на північ Криму. ВІДЕО
На трасі Сімферополь – Армянськ була помічена колона російської військової техніки, що пройшла в сторону Красноперекопська.

Бойові машини були помічені в районі села Ішунь. Про це повідомляє кореспондент Крим.Реалії.

У складі колони було близько 25 бронетранспортерів і 40 вантажних автомобілів різного призначення. Частина вантажівок буксирували зачохлену артилерійську зброю.



Через 20 хвилин після проходження колони в ту саму сторону прослідувало два танковози, які транспортували всюдихідні тягачі МТ-ЛБ.

Генасамблея ООН у грудні 2020 року ухвалила посилену резолюцію, що закликає Росію припинити мілітаризацію Криму і вивести звідти свої війська.

Речниця МЗС Росії Марія Захарова у відповідь на ухвалення резолюції повідомила, що Москва «має право проводити навчання і розміщувати в Криму військові об'єкти».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Крим, Росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині рік працює норкова ферма: чи варта шкурка вичинки. ФОТО
У Луцьку «сонячні» діти організували ярмарок для порятунку подруги, яка долає лейкемію. ФОТО
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Російські окупанти перекидають військову техніку на північ Криму. ВІДЕО
Сьогодні, 03:17
Волинська єпархія організовує конкурс для православних журналістів
Сьогодні, 02:13
В Україну повернувся політв'язень, якого в Росії засудили до 4 років ув'язнення
Сьогодні, 01:15
На Київщині фальшивомонетники «намалювали» майже 20 мільйонів гривень
Сьогодні, 00:13
25 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
Ще одному російському актору заборонили в'їзд в Україну Ще одному російському актору заборонили в'їзд в Україну
20 листопад, 04:26
Окупанти будують в українському Криму військове містечко для Росгвардії Окупанти будують в українському Криму військове містечко для Росгвардії
22 вересень, 03:18
В Чорне море біля Криму впав російський винищувач В Чорне море біля Криму впав російський винищувач
26 березень, 00:15
Окупанти хочуть стягнути з України кількасот мільярдів доларів за «збитки Криму» Окупанти хочуть стягнути з України кількасот мільярдів доларів за «збитки Криму»
19 лютий, 01:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Російські окупанти перекидають військову техніку на північ Криму. ВІДЕО
Сьогодні, 03:17
 0
Волинська єпархія організовує конкурс для православних журналістів
Сьогодні, 02:13
 0
В Україну повернувся політв'язень, якого в Росії засудили до 4 років ув'язнення
Сьогодні, 01:15
 0
На Київщині фальшивомонетники «намалювали» майже 20 мільйонів гривень
Сьогодні, 00:13
 0
25 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8