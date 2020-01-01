Російські окупанти перекидають військову техніку на північ Криму. ВІДЕО
Сьогодні, 03:17
На трасі Сімферополь – Армянськ була помічена колона російської військової техніки, що пройшла в сторону Красноперекопська.
Бойові машини були помічені в районі села Ішунь. Про це повідомляє кореспондент Крим.Реалії.
У складі колони було близько 25 бронетранспортерів і 40 вантажних автомобілів різного призначення. Частина вантажівок буксирували зачохлену артилерійську зброю.
Через 20 хвилин після проходження колони в ту саму сторону прослідувало два танковози, які транспортували всюдихідні тягачі МТ-ЛБ.
Генасамблея ООН у грудні 2020 року ухвалила посилену резолюцію, що закликає Росію припинити мілітаризацію Криму і вивести звідти свої війська.
Речниця МЗС Росії Марія Захарова у відповідь на ухвалення резолюції повідомила, що Москва «має право проводити навчання і розміщувати в Криму військові об'єкти».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Бойові машини були помічені в районі села Ішунь. Про це повідомляє кореспондент Крим.Реалії.
У складі колони було близько 25 бронетранспортерів і 40 вантажних автомобілів різного призначення. Частина вантажівок буксирували зачохлену артилерійську зброю.
Через 20 хвилин після проходження колони в ту саму сторону прослідувало два танковози, які транспортували всюдихідні тягачі МТ-ЛБ.
Генасамблея ООН у грудні 2020 року ухвалила посилену резолюцію, що закликає Росію припинити мілітаризацію Криму і вивести звідти свої війська.
Речниця МЗС Росії Марія Захарова у відповідь на ухвалення резолюції повідомила, що Москва «має право проводити навчання і розміщувати в Криму військові об'єкти».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Російські окупанти перекидають військову техніку на північ Криму. ВІДЕО
Сьогодні, 03:17
25 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00