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Волинська єпархія організовує конкурс для православних журналістів

Волинська єпархія організовує конкурс для православних журналістів
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл затвердив положення про конкурс як творче змагання трудівників пера, які пишуть на духовну тематику.

Про це йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.

Конкурс проводитиметься інформаційно-видавничим центром єпархії щороку, щоби пожвавити висвітлення релігійної тематики журналістами (професіоналами й аматорами), покращити рівень їхніх публікацій на різні теми, пов’язані з православ’ям.

Автори зможуть подавати на конкурс в одному жанрі лише один твір. Але можна брати участь у будь-якій кількості жанрів. Причому вони положенням не обумовлені, йдеться про доробок в усіх жанрах журналістики.

Подання матеріалів – з 1 квітня до 1 травня 2021 р. Відзначення переможців проведуть на завершення молитви до Дня журналіста (6 червня) у кафедральному соборі Святої Трійці.

Детальніше про конкурс можна дізнатися ТУТ.

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Теги: Волинь, конкурс, ПЦУ
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