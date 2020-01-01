Волинська єпархія організовує конкурс для православних журналістів





Про це йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.



Конкурс проводитиметься інформаційно-видавничим центром єпархії щороку, щоби пожвавити висвітлення релігійної тематики журналістами (професіоналами й аматорами), покращити рівень їхніх публікацій на різні теми, пов’язані з православ’ям.



Автори зможуть подавати на конкурс в одному жанрі лише один твір. Але можна брати участь у будь-якій кількості жанрів. Причому вони положенням не обумовлені, йдеться про доробок в усіх жанрах журналістики.



Подання матеріалів – з 1 квітня до 1 травня 2021 р. Відзначення переможців проведуть на завершення молитви до Дня журналіста (6 червня) у кафедральному соборі Святої Трійці.



Детальніше про конкурс можна дізнатися

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Митрополит Луцький і Волинський Михаїл затвердив положення про конкурс як творче змагання трудівників пера, які пишуть на духовну тематику.Про це йдеться на сайті Волинської єпархії ПЦУ.Конкурс проводитиметься інформаційно-видавничим центром єпархії щороку, щоби пожвавити висвітлення релігійної тематики журналістами (професіоналами й аматорами), покращити рівень їхніх публікацій на різні теми, пов’язані з православ’ям.Автори зможуть подавати на конкурс в одному жанрі лише один твір. Але можна брати участь у будь-якій кількості жанрів. Причому вони положенням не обумовлені, йдеться про доробок в усіх жанрах журналістики.Подання матеріалів – з 1 квітня до 1 травня 2021 р. Відзначення переможців проведуть на завершення молитви до Дня журналіста (6 червня) у кафедральному соборі Святої Трійці.Детальніше про конкурс можна дізнатися ТУТ

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