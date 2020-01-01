Над Україною пролетів Санта Клаус





Загалом в Україні Санта провів близько чотирьох хвилин, - пише



Маршрут Санти у режимі онлайн показує спеціальний сайт Norad Tracks Santa, який створений Командуванням повітряно-космічної оборони Північної Америки, та flightradar24.



До України Санта потрапив з Іраку. Спершу казковий герой пролетів біля окупованого Криму о 21:09, о 21:11 відвідав Херсонську, Дніпропетровську та Кіровоградську області та дістався Черкаської області, а о 21:12 до Київської.





У столицю Санта потрапив о 21:13, а потім полетів до Чернігівської області. Звідти - попрямував до Росії.



Загалом в Україні Санта провів близько чотирьох хвилин.



Санта-Клаус подорожує на санях, запряжених дев'ятьма оленями. Він упродовж доби має облетіти всю Землю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Казковий герой Санта-Клаус, який вилетів зі своєї резиденції на Північному полюсі 24 грудня об 11:00 за київським часом, сьогодні з 21:09 до 21:13 перебував над територією України.Загалом в Україні Санта провів близько чотирьох хвилин, - пише Главком Маршрут Санти у режимі онлайн показує спеціальний сайт Norad Tracks Santa, який створений Командуванням повітряно-космічної оборони Північної Америки, та flightradar24.До України Санта потрапив з Іраку. Спершу казковий герой пролетів біля окупованого Криму о 21:09, о 21:11 відвідав Херсонську, Дніпропетровську та Кіровоградську області та дістався Черкаської області, а о 21:12 до Київської.У столицю Санта потрапив о 21:13, а потім полетів до Чернігівської області. Звідти - попрямував до Росії.Загалом в Україні Санта провів близько чотирьох хвилин.Санта-Клаус подорожує на санях, запряжених дев'ятьма оленями. Він упродовж доби має облетіти всю Землю.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію