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Україна оновила список країн червоної зони

Україна оновила список країн червоної зони
Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн червоної зони.

Про це повідомляє Кореспондент, посилаючись на пресслужбу відомства в четвер, 24 грудня.

Порівняно з минулим тижнем, перелік скоротився на дві країни, але в нього увійшли Великобританія, Румунія та Німеччина. Водночас до зеленої зони потрапила Йорданія.

Відзначимо, що в червону зону потрапляють країни, у яких захворюваність COVID-19 вища, ніж в Україні.

Після повернення із цих країн в Україну потрібно піти на самоізоляцію на 14 днів за допомогою програми Вдома або протягом доби зробити ПЛР-тест. Якщо тест буде негативним, самоізоляція не потрібна. Можна також приїхати з готовим тестом, зробленим не раніше ніж за 48 годин до перетину кордону.

Нагадаємо, раніше в МОЗ виключили перенесення локдауна. Незалежно від рівня захворюваності на коронавірус, жорсткий карантин в Україні відбудеться у призначені дати.

Також у МОЗ сказали, де найвищий ризик заразитися COVID-19. У відомстві повідомили, що врахували це, коли затверджували правила січневого загальнонаціонального локдауна.

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Теги: МОЗ, Україна, коронавірус
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