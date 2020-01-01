Україна оновила список країн червоної зони





Про це повідомляє



Порівняно з минулим тижнем, перелік скоротився на дві країни, але в нього увійшли Великобританія, Румунія та Німеччина. Водночас до зеленої зони потрапила Йорданія.



Відзначимо, що в червону зону потрапляють країни, у яких захворюваність COVID-19 вища, ніж в Україні.



Після повернення із цих країн в Україну потрібно піти на самоізоляцію на 14 днів за допомогою програми Вдома або протягом доби зробити ПЛР-тест. Якщо тест буде негативним, самоізоляція не потрібна. Можна також приїхати з готовим тестом, зробленим не раніше ніж за 48 годин до перетину кордону.



Нагадаємо, раніше в МОЗ виключили перенесення локдауна. Незалежно від рівня захворюваності на коронавірус, жорсткий карантин в Україні відбудеться у призначені дати.



Також у МОЗ сказали, де найвищий ризик заразитися COVID-19. У відомстві повідомили, що врахували це, коли затверджували правила січневого загальнонаціонального локдауна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн червоної зони.Про це повідомляє Кореспондент , посилаючись на пресслужбу відомства в четвер, 24 грудня.Порівняно з минулим тижнем, перелік скоротився на дві країни, але в нього увійшли Великобританія, Румунія та Німеччина. Водночас до зеленої зони потрапила Йорданія.Відзначимо, що в червону зону потрапляють країни, у яких захворюваність COVID-19 вища, ніж в Україні.Після повернення із цих країн в Україну потрібно піти на самоізоляцію на 14 днів за допомогою програми Вдома або протягом доби зробити ПЛР-тест. Якщо тест буде негативним, самоізоляція не потрібна. Можна також приїхати з готовим тестом, зробленим не раніше ніж за 48 годин до перетину кордону.Нагадаємо, раніше в МОЗ виключили перенесення локдауна. Незалежно від рівня захворюваності на коронавірус, жорсткий карантин в Україні відбудеться у призначені дати.Також у МОЗ сказали, де найвищий ризик заразитися COVID-19. У відомстві повідомили, що врахували це, коли затверджували правила січневого загальнонаціонального локдауна.

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