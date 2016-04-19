Повідомили, скільки українців – безробітні
Сьогодні, 04:21
Кількість зайнятого населення віком від 15 років у III кварталі 2020 року становила 16 мільйонів людей. Натомість безробітних у цей період було 1,7 мільйона українців.
Статистику зайнятості населення та кількості безробітних у III кварталі 2020 року наводить Державна служба статистики України, - пише Канал24.
Скільки українців працювали
зайнятість у віці 15 років і старше становила 16 мільйонів людей;
працювали 15,9 мільйона людей віком 15 – 70 років.
За інформацією статистичного відомства, рівень зайнятості населення віком від 15 років становив 49,8%, а серед населення 15 – 70 років – 56,1%.
Скільки було безробітних
кількість безробітного населення віком від 15 років становила 1,7 мільйона людей;
у категорії 15 – 70 років цей показник був аналогічним.
Рівень безробіття серед робочої сили віком від 15 років становив 9,5%. Для порівняння у першому кварталі було 8,5%, у другому – 9,8%. Щодо вікової групи 15 – 70 років, то цей показник був 9,5% (у першому кварталі – 8,6%, у другому – 9,9%).
Зверніть увагу! У жовтні 2020 року Національний банк покращив прогноз по безробіттю в Україні за методологією Міжнародної організації праці до 9,4%. У липні Нацбанк прогнозував безробіття на рівні 10%.
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Статистику зайнятості населення та кількості безробітних у III кварталі 2020 року наводить Державна служба статистики України, - пише Канал24.
Скільки українців працювали
зайнятість у віці 15 років і старше становила 16 мільйонів людей;
працювали 15,9 мільйона людей віком 15 – 70 років.
За інформацією статистичного відомства, рівень зайнятості населення віком від 15 років становив 49,8%, а серед населення 15 – 70 років – 56,1%.
Скільки було безробітних
кількість безробітного населення віком від 15 років становила 1,7 мільйона людей;
у категорії 15 – 70 років цей показник був аналогічним.
Рівень безробіття серед робочої сили віком від 15 років становив 9,5%. Для порівняння у першому кварталі було 8,5%, у другому – 9,8%. Щодо вікової групи 15 – 70 років, то цей показник був 9,5% (у першому кварталі – 8,6%, у другому – 9,9%).
Зверніть увагу! У жовтні 2020 року Національний банк покращив прогноз по безробіттю в Україні за методологією Міжнародної організації праці до 9,4%. У липні Нацбанк прогнозував безробіття на рівні 10%.
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