Ранок 25 грудня: в Україні за добу виявили 11 035 випадків коронавірусу, на Волині – 232





Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу



За минулу добу від ускладень недуги померли 186 людей. Від початку пандемеї зареєстрували 17 581 летальний випадок.



Загалом одужало 646 772 пацієнта, з них за останню добу - 15 337. Хворіють нині 347 814 осіб.



На Волині за останню добу зареєстрували 232 нових випадки хвороби. В області від початку пандемії померли 497 осіб, за минулу добу один випадок недуги завершився летально. Одужало станом на 25 грудня 26 427 осіб. Загальна кількість захворілих в області - 5 225.



За минулу добу найбільшу кількість випадків виявили у місті Києві – 1 038, Київській області – 877, Одеській області – 963 та Запорізькій області – 690.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні станом на 25 грудня підтвердили лабораторно 1 012 167 випадків коронавірусної інфекції, з них за добу – 11 035.Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу РНБО За минулу добу від ускладень недуги померли 186 людей. Від початку пандемеї зареєстрували 17 581 летальний випадок.Загалом одужало 646 772 пацієнта, з них за останню добу - 15 337. Хворіють нині 347 814 осіб.На Волині за останню добу зареєстрували 232 нових випадки хвороби. В області від початку пандемії померли 497 осіб, за минулу добу один випадок недуги завершився летально. Одужало станом на 25 грудня 26 427 осіб. Загальна кількість захворілих в області - 5 225.За минулу добу найбільшу кількість випадків виявили у місті Києві – 1 038, Київській області – 877, Одеській області – 963 та Запорізькій області – 690.

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