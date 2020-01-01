Де волинянам дивитися якісні фільми: ціни в онлайн-кінотеатрах





На жаль, українці звикли до піратства й не всі готові платити за контент, натомість масово споживають контрафактний продукт. У 2020 році Україна вчергове опинилася в «Списку 301» і належить до десятки «піратських» країн світу. Але варто зрозуміти, що плата за контент – це запорука розвитку і якості індустрії музики та кіно, – пишуть «



Крім того, ми ж платимо операторам за доступ до телевізійних каналів і не завжди нас влаштовують пропозиції. А оскільки популярність смарт-телебачення зростає, дивитися канали в цифровій якості сьогодні зовсім просто, тим більше, технології забезпечують високу якість картинки. То чому б і не з’ясувати, як і за скільки сьогодні можна підключити цифрове телебачення й отримати легальний доступ до світової фільмотеки? Тим паче, скоро – період свят і низки вихідних.



Netflix



Сьогодні це – один з найпопулярніших стрімінгових відеосервісів у світі. Заснована у 1997 році, компанія починала працювати як стартап з оренди фільмів на DVD. Тепер її оцінюють в $130 мільярдів. У квітні 2020 року на Netflix було підписано 182 млн осіб по всьому світу.



В Україні сервіс працює з 2016 року. Але однією з проблем досі залишається мала кількість україномовного перекладу чи субтитрів. Щоправда, у вересні цього року з’явилася інформація про те, що Netflix в Україні обрав компанії для дубляжу українською мовою. Озвучувати мають компанії Postmodern Postproduction і Так Треба Продакшн. Очікується, що роботи з локалізації інтерфейсу займуть близько року.



Вартість доступу до бібіліотеки – від 7,99 до 11,99 євро на місяць. Дивитися фільми, телевізійні шоу можна з персонального комп’ютера або з будь-якого підключеного до інтернету пристрою (смарт-телевізора, смартфона, планшета, потокового медіаплеєра чи ігрової приставки). Можна також завантажити улюблені шоу за допомогою iOS, Android або Windows 10 і дивитися їх будь-де, навіть без з’єднання з інтернетом.



Netflix пропонує новим користувачам 30 днів безплатного доступу, аби ознайомитися з усією відеотекою.



Megogo



Легальний онлайн-кінотеатр в Україні, який набуває все більшої популярності. Тут є велика медіатека з фільмами та запропоновано кілька сотень цифрових телеканалів: від 1+1 до Discovery.



У Megogo є навіть свої окремі телеканали, на яких транслюють різні шоу, спортивні події тощо.



Пропонують тут такі варіанти підписки: тарифи «Оптимальний», «Максимальний» та «Максимальний+ благодійність». Два останні – ідентичні пакети, проте «Максимальний+благодійність» дорожчий на 50 гривень, які перераховують на допомогу дітям-сиротам.



У тарифі «Оптимальний» – 268 каналів, 17 тисяч фільмів. Вартість – від 99 грн на місяць.



Тариф «Максимальний» пропонує доступ до 320 каналів, 18 тисяч фільмів. Коштує він 197 грн на місяць. Перші 14 днів можна підключити за 1 гривню. Також 320 каналів та 18 тисяч фільмів пропонує тариф «Максимальний+благодійність», вартує він 247 гривень на місяць, 50 грн з яких іде на доброчинність.



Фільми тут можна дивитися за передплатою, або ж є можливість їх докупити. Особливо це стосується новинок. Періодично є також знижки на певні фільми та діє передзамовлення фільмів теж зі знижкою до виходу в прокат.



Фільми можна купувати назавжди або брати напрокат будь-які прем’єри з постійною знижкою 10% для передплатників.



В «Оптимальному» тарифі немає аудіокниг у мобільному додатку, популярних серіалів, як «Гра престолів», «Чорнобиль», преміальних дитячих каналів (Nickelodeon, Nick Jr., Tiji), каналів FOX, Viasat, каналів групи Discovery, преміальних пізнавальних каналів (Animal Planet HD, History HD, Моя планета), преміальних спортивних каналів (Setanta, Eurosport 1 HD, Eurosport 2), преміальних фільмових каналів SONY, преміальних музичних каналів (MTV, MTV HITS, MTV DANCE, MTV ROCKS).



Sweet TV



Український онлайн-кінотеатр, де є значна кількість фільмів українського виробництва, а також контенту з українським дубляжем. Суміснісний з більшістю платформ популярних SmartTV, а також з операційними системами від Google, Apple і Microsoft.



Клієнтам пропонують вісім тарифів. У найдешевшому з них немає преміальних дитячих каналів (Nickelodeon, Nick Jr., Tiji), каналів FOX, групи Discovery, преміальних спортивних каналів, преміальних фільмових каналів SONY. На деяких тарифах пропонують також пільговий період: 7 днів безплатно або 15 днів за 1 гривню.



Тариф S коштує 99 грн. Пропонують 154 канали, кінотеатри MGM, Miramax, Universal.



Тариф М. Ціна 99 грн. 208 каналів, кінотеатри MGM, Miramax, Universal, Disney, Paramount, Sony.



Тариф М+ за 189 грн. 210 каналів, Футбол 1, 2, кінотеатри MGM, Miramax, Universal, Disney, Paramount, Sony.



Тариф L коштує 197 грн. Тут 224 канали, кінотеатри MGM, Miramax, Universal, Disney, Paramount, Sony.



Тариф L+ вартує 249 грн. Пропонують 226 каналів, кінотеатри MGM, Miramax, Universal, Disney, Paramount, Sony, серіали Amediateka.



Тариф «Футбол HD» коштує 109 грн на місяць. Тут уже більше футболу: 4 канали Футбол 1, Футбол 2, Футбол 3, SHAKHTARTV.



Тариф «Кіно» коштує 49 грн на місяць, можна подивитися добірні фільми та прем’єри від культових кіностудій.



Нині також діє акційний тариф VISA PREMIUM для власників преміальних карток Visa Platinum, VIisa Signature та Visa Infinite. Повна вартість цього тарифу – 197грн.



Oll. TV



Сервіс має велику теку фільмів і серіалів, у тому числі виробництва платформи HBO (яка офіційно недоступна в Україні) та дає доступ до контенту популярної російської онлайн-платформи Ivi.ru, яка теж має значну бібліотеку фільмів.



У деяких варіантах передплати пропонують спробувати користуватися сервісом 7 днів за 1 грн.



Тариф oll inclusive за 109 гривень пропонує 217 каналів, більш як 300 серіалів та понад 3500 фільмів. У пакеті передбачені преміальні канали: VIP Premiere HD, VIP Megahit HD, культові серіали та прем’єри від HBO, Showtime, BBC, Sony, FOX, Starz та AMEDIATEKA.



Тариф xtrakino oll inclusive за 189 грн пропонує більш як 200 телеканалів, серіали від НBO та AMEDIATEKA, а також 15 000 фільмів від провідних світових студій у відеотеці IVI.



На тарифі хtrasportoll inclusive за 189 грн можна дивитися усі матчі чемпіонату України, Ліги Чемпіонів, Ліги Європи, Ліги Націй та інші. Доступні канали:



Футбол 1/2/3, Setanta Sports, Viasat Sport, Shakhtar TV, XSPORT. Також доступні більш як 200 каналів, тематичні кінозали та культові серіали HBO та AMEDIATEKA.



Тариф ultra oll inclusive за 249 грн об’єднав у одній підписці всі пропозиції: понад 200 телеканалів у цифровій та HD-якості, футбол, усі серіали з розділу AMEDIATEKA, тематичні кінозали та понад 15 000 фільмів у відеотеці IVI.



DivanTV



Тут немає безплатного контенту й окремої плати за фільм.



Пропонують запис ефіру до 14 днів. Є інтерактивні можливості для телеканалів — пауза ефіру, перемотування та перегляд спочатку.



Тариф «Вигідний»: 99 грн за місяць. 174 канали (51 в HD якості). Запис ефіру до 14 днів. Можна одночасно переглядати на чотирьох пристроях (1 Smart TV або ТВ-приставка та два мобільні пристрої чи комп'ютери).



Тариф «Популярний» можна оформити перші 7 днів за 1 гривню, а далі це вартуватиме 109 грн на місяць. Пропонують 225 каналів (з них 65 HD), бібліотеку на 30 000 фільмів на рік, можливість дивитися всюди, де є інтернет, на п'яти пристроях одночасно (2 Smart TV + 2 мобільні пристрої + 1 ПК).



Тариф «Престижний» коштує 158 грн на місяць. Тут уже в пакеті 246 каналів, з яких 74 в якості HD, 50 000 фільмів, серіалів і мультфільмів на рік. Одночасний перегляд на п'яти пристроях за одну абонплату (3 Smart TV або ТВ приставки, 2 мобільні пристрої або 2 комп'ютери)



Також тут є додаткові тарифи, за якими можна придбати пакети каналів з фільмами, серіалами, дитячими передачами.



І це ще аж ніяк не все.



Свій стрімінг запустила компанія Apple. Один рік Apple TV можна отримати безплатно, коли купуєте новий пристрій Apple. Вартість підписки на цей сервіс – від 4,99 доларів.



Також набирає обертів і популярності Amazon Prime Video. Сервіс теж має безплатний пробний доступ, а далі коштуватиме 5,99 євро на місяць.



Трошки інакший кінотеатр Google Play Movies. Тут пропонують орендувати або придбати конкретний фільм, який ви можете вибрати зі списку. Коштує один фільм в середньому від 3,99 долара.



Такфлікс – онлайн-кінотеатр, де можна легально дивитись нове українське кіно. Сьогодні тут поки ще мало контенту, але він доволі унікальний. Умови прості: треба купити онлайн-квиток. Один фільм – один квиток. Вартість квитка – 60 грн. З моменту оплати фільм доступний для перегляду 7 діб.



І нарешті є YouTube, який повноцінним онлайн-кінотеатром не назвеш, але відеохостинг має платний сервіс, що його позиціонує як стрімінгову платформу. YouTube Premium коштує від 99 грн на місяць. Є варіанти з сімейною передплатою на кілька осіб і передплата для студентів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уже зовсім скоро новорічно-різдвяні свята, шкільні канікули і ймовірний «новорічний карантин». Звісно, кожен сам вирішує, як і де він буде ці дні проводити, та цілком можливо, що комусь захочеться відпочити й біля екрана телевізора. А оскільки не всім класичний телевізійний продукт може смакувати, а в час вільного доступу до інтернету можна обирати, що й коли дивитися, не зайвим буде дізнатися, де можна легально переглянути хороші фільми та шоу в HD чи Full HD якості. А головне – скільки це коштує.На жаль, українці звикли до піратства й не всі готові платити за контент, натомість масово споживають контрафактний продукт. У 2020 році Україна вчергове опинилася в «Списку 301» і належить до десятки «піратських» країн світу. Але варто зрозуміти, що плата за контент – це запорука розвитку і якості індустрії музики та кіно, – пишуть « Волинські Новини ».Крім того, ми ж платимо операторам за доступ до телевізійних каналів і не завжди нас влаштовують пропозиції. А оскільки популярність смарт-телебачення зростає, дивитися канали в цифровій якості сьогодні зовсім просто, тим більше, технології забезпечують високу якість картинки. То чому б і не з’ясувати, як і за скільки сьогодні можна підключити цифрове телебачення й отримати легальний доступ до світової фільмотеки? Тим паче, скоро – період свят і низки вихідних.Сьогодні це – один з найпопулярніших стрімінгових відеосервісів у світі. Заснована у 1997 році, компанія починала працювати як стартап з оренди фільмів на DVD. Тепер її оцінюють в $130 мільярдів. У квітні 2020 року на Netflix було підписано 182 млн осіб по всьому світу.В Україні сервіс працює з 2016 року. Але однією з проблем досі залишається мала кількість україномовного перекладу чи субтитрів. Щоправда, у вересні цього року з’явилася інформація про те, що Netflix в Україні обрав компанії для дубляжу українською мовою. Озвучувати мають компанії Postmodern Postproduction і Так Треба Продакшн. Очікується, що роботи з локалізації інтерфейсу займуть близько року.Вартість доступу до бібіліотеки – від 7,99 до 11,99 євро на місяць. Дивитися фільми, телевізійні шоу можна з персонального комп’ютера або з будь-якого підключеного до інтернету пристрою (смарт-телевізора, смартфона, планшета, потокового медіаплеєра чи ігрової приставки). Можна також завантажити улюблені шоу за допомогою iOS, Android або Windows 10 і дивитися їх будь-де, навіть без з’єднання з інтернетом.Netflix пропонує новим користувачам 30 днів безплатного доступу, аби ознайомитися з усією відеотекою.Легальний онлайн-кінотеатр в Україні, який набуває все більшої популярності. Тут є велика медіатека з фільмами та запропоновано кілька сотень цифрових телеканалів: від 1+1 до Discovery.У Megogo є навіть свої окремі телеканали, на яких транслюють різні шоу, спортивні події тощо.Пропонують тут такі варіанти підписки: тарифи «Оптимальний», «Максимальний» та «Максимальний+ благодійність». Два останні – ідентичні пакети, проте «Максимальний+благодійність» дорожчий на 50 гривень, які перераховують на допомогу дітям-сиротам.У тарифі «Оптимальний» – 268 каналів, 17 тисяч фільмів. Вартість – від 99 грн на місяць.Тариф «Максимальний» пропонує доступ до 320 каналів, 18 тисяч фільмів. Коштує він 197 грн на місяць. Перші 14 днів можна підключити за 1 гривню. Також 320 каналів та 18 тисяч фільмів пропонує тариф «Максимальний+благодійність», вартує він 247 гривень на місяць, 50 грн з яких іде на доброчинність.Фільми тут можна дивитися за передплатою, або ж є можливість їх докупити. Особливо це стосується новинок. Періодично є також знижки на певні фільми та діє передзамовлення фільмів теж зі знижкою до виходу в прокат.Фільми можна купувати назавжди або брати напрокат будь-які прем’єри з постійною знижкою 10% для передплатників.В «Оптимальному» тарифі немає аудіокниг у мобільному додатку, популярних серіалів, як «Гра престолів», «Чорнобиль», преміальних дитячих каналів (Nickelodeon, Nick Jr., Tiji), каналів FOX, Viasat, каналів групи Discovery, преміальних пізнавальних каналів (Animal Planet HD, History HD, Моя планета), преміальних спортивних каналів (Setanta, Eurosport 1 HD, Eurosport 2), преміальних фільмових каналів SONY, преміальних музичних каналів (MTV, MTV HITS, MTV DANCE, MTV ROCKS).Український онлайн-кінотеатр, де є значна кількість фільмів українського виробництва, а також контенту з українським дубляжем. Суміснісний з більшістю платформ популярних SmartTV, а також з операційними системами від Google, Apple і Microsoft.Клієнтам пропонують вісім тарифів. У найдешевшому з них немає преміальних дитячих каналів (Nickelodeon, Nick Jr., Tiji), каналів FOX, групи Discovery, преміальних спортивних каналів, преміальних фільмових каналів SONY. На деяких тарифах пропонують також пільговий період: 7 днів безплатно або 15 днів за 1 гривню.Тариф S коштує 99 грн. Пропонують 154 канали, кінотеатри MGM, Miramax, Universal.Тариф М. Ціна 99 грн. 208 каналів, кінотеатри MGM, Miramax, Universal, Disney, Paramount, Sony.Тариф М+ за 189 грн. 210 каналів, Футбол 1, 2, кінотеатри MGM, Miramax, Universal, Disney, Paramount, Sony.Тариф L коштує 197 грн. Тут 224 канали, кінотеатри MGM, Miramax, Universal, Disney, Paramount, Sony.Тариф L+ вартує 249 грн. Пропонують 226 каналів, кінотеатри MGM, Miramax, Universal, Disney, Paramount, Sony, серіали Amediateka.Тариф «Футбол HD» коштує 109 грн на місяць. Тут уже більше футболу: 4 канали Футбол 1, Футбол 2, Футбол 3, SHAKHTARTV.Тариф «Кіно» коштує 49 грн на місяць, можна подивитися добірні фільми та прем’єри від культових кіностудій.Нині також діє акційний тариф VISA PREMIUM для власників преміальних карток Visa Platinum, VIisa Signature та Visa Infinite. Повна вартість цього тарифу – 197грн.Сервіс має велику теку фільмів і серіалів, у тому числі виробництва платформи HBO (яка офіційно недоступна в Україні) та дає доступ до контенту популярної російської онлайн-платформи Ivi.ru, яка теж має значну бібліотеку фільмів.У деяких варіантах передплати пропонують спробувати користуватися сервісом 7 днів за 1 грн.Тариф oll inclusive за 109 гривень пропонує 217 каналів, більш як 300 серіалів та понад 3500 фільмів. У пакеті передбачені преміальні канали: VIP Premiere HD, VIP Megahit HD, культові серіали та прем’єри від HBO, Showtime, BBC, Sony, FOX, Starz та AMEDIATEKA.Тариф xtrakino oll inclusive за 189 грн пропонує більш як 200 телеканалів, серіали від НBO та AMEDIATEKA, а також 15 000 фільмів від провідних світових студій у відеотеці IVI.На тарифі хtrasportoll inclusive за 189 грн можна дивитися усі матчі чемпіонату України, Ліги Чемпіонів, Ліги Європи, Ліги Націй та інші. Доступні канали:Футбол 1/2/3, Setanta Sports, Viasat Sport, Shakhtar TV, XSPORT. Також доступні більш як 200 каналів, тематичні кінозали та культові серіали HBO та AMEDIATEKA.Тариф ultra oll inclusive за 249 грн об’єднав у одній підписці всі пропозиції: понад 200 телеканалів у цифровій та HD-якості, футбол, усі серіали з розділу AMEDIATEKA, тематичні кінозали та понад 15 000 фільмів у відеотеці IVI.Тут немає безплатного контенту й окремої плати за фільм.Пропонують запис ефіру до 14 днів. Є інтерактивні можливості для телеканалів — пауза ефіру, перемотування та перегляд спочатку.Тариф «Вигідний»: 99 грн за місяць. 174 канали (51 в HD якості). Запис ефіру до 14 днів. Можна одночасно переглядати на чотирьох пристроях (1 Smart TV або ТВ-приставка та два мобільні пристрої чи комп'ютери).Тариф «Популярний» можна оформити перші 7 днів за 1 гривню, а далі це вартуватиме 109 грн на місяць. Пропонують 225 каналів (з них 65 HD), бібліотеку на 30 000 фільмів на рік, можливість дивитися всюди, де є інтернет, на п'яти пристроях одночасно (2 Smart TV + 2 мобільні пристрої + 1 ПК).Тариф «Престижний» коштує 158 грн на місяць. Тут уже в пакеті 246 каналів, з яких 74 в якості HD, 50 000 фільмів, серіалів і мультфільмів на рік. Одночасний перегляд на п'яти пристроях за одну абонплату (3 Smart TV або ТВ приставки, 2 мобільні пристрої або 2 комп'ютери)Також тут є додаткові тарифи, за якими можна придбати пакети каналів з фільмами, серіалами, дитячими передачами.І це ще аж ніяк не все.Свій стрімінг запустила компанія. Один рік Apple TV можна отримати безплатно, коли купуєте новий пристрій Apple. Вартість підписки на цей сервіс – від 4,99 доларів.Також набирає обертів і популярності. Сервіс теж має безплатний пробний доступ, а далі коштуватиме 5,99 євро на місяць.Трошки інакший кінотеатр. Тут пропонують орендувати або придбати конкретний фільм, який ви можете вибрати зі списку. Коштує один фільм в середньому від 3,99 долара.– онлайн-кінотеатр, де можна легально дивитись нове українське кіно. Сьогодні тут поки ще мало контенту, але він доволі унікальний. Умови прості: треба купити онлайн-квиток. Один фільм – один квиток. Вартість квитка – 60 грн. З моменту оплати фільм доступний для перегляду 7 діб.І нарешті є, який повноцінним онлайн-кінотеатром не назвеш, але відеохостинг має платний сервіс, що його позиціонує як стрімінгову платформу. YouTube Premium коштує від 99 грн на місяць. Є варіанти з сімейною передплатою на кілька осіб і передплата для студентів.

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