Католицьке Різдво і День дарування ялинкових куль: традиції і прикмети цього дня





Про це пише «



Православна церква 25 грудня вшановує пам'ять святителя Спиридона Триміфунтського. Інші назви свята - «Спиридон Сонцеворот», «Коляда Сонцеворот».



Що сьогодні не можна робити



Не можна лаятися, свариться й лихословити. За старих часів у цей день не рекомендувалося займатися важкою фізичною роботою.



Прикмети на 25 грудня



- день сонячний - зимові свята будуть вдалими;

- ранок похмурий - весна буде ранньою;

- яка погода 25 грудня - такою вона буде й 31 грудня.



25 грудня іменини



Іменини у Олександра і Спиридона.



Події у світі



У 1989 році 25 грудня був розстріляний разом із дружиною Микола Чаушеску, правитель Румунії з 1965 року по 1989 рік.



25 грудня 1991 року відбувся остаточний розпад Радянського Союзу.



У 2010 році в цей день почався аномальний крижаний дощ, що пройшов за два тижні по середніх широтах північної півкулі від Європи до США.



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