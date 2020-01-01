Коли історична реконструкція – не просто хобі: у Луцьку запрошують на «Файну гутірку»
Сьогодні, 18:55
У Луцьку відбудеться остання цьогорічна «Файна гутірка» на тематику військово-історичної реконструкції, коли це більше, аніж хобі.
Про це повідомляють організатори заходу.
Спікерами стануть представники військово-історичної групи «Азимут» Василь Войтович, Вадим Степасюк та директор історико-культурного комплексу «Вовчак — Волинська Січ» Василь Мазурик.
Захід відбудеться у понеділок, 28 грудня, о 19:00 в ГаРмИдЕр ангар-stage (вул. Залізнична, 9).
Окрім цього, у вільному доступі буде також онлайн-трансляція.
Реєстрація на офлайн подію за ПОСИЛАННЯМ.
Організатор Волинська Фундація #запідтримкиУКФ
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Про це повідомляють організатори заходу.
Спікерами стануть представники військово-історичної групи «Азимут» Василь Войтович, Вадим Степасюк та директор історико-культурного комплексу «Вовчак — Волинська Січ» Василь Мазурик.
Захід відбудеться у понеділок, 28 грудня, о 19:00 в ГаРмИдЕр ангар-stage (вул. Залізнична, 9).
Окрім цього, у вільному доступі буде також онлайн-трансляція.
Реєстрація на офлайн подію за ПОСИЛАННЯМ.
Організатор Волинська Фундація #запідтримкиУКФ
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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