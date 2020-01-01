Коли історична реконструкція – не просто хобі: у Луцьку запрошують на «Файну гутірку»





Про це повідомляють організатори заходу.



Спікерами стануть представники військово-історичної групи «Азимут» Василь Войтович, Вадим Степасюк та директор історико-культурного комплексу «Вовчак — Волинська Січ» Василь Мазурик.



Захід відбудеться у понеділок, 28 грудня, о 19:00 в ГаРмИдЕр ангар-stage (вул. Залізнична, 9).



Окрім цього, у вільному доступі буде також онлайн-трансляція.



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Організатор Волинська Фундація #запідтримкиУКФ



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку відбудеться остання цьогорічна «Файна гутірка» на тематику військово-історичної реконструкції, коли це більше, аніж хобі.Про це повідомляють організатори заходу.Спікерами стануть представники військово-історичної групи «Азимут»та директор історико-культурного комплексу «Вовчак — Волинська Січ»Захід відбудеться у понеділок, 28 грудня, о 19:00 в ГаРмИдЕр ангар-stage (вул. Залізнична, 9).Окрім цього, у вільному доступі буде також онлайн-трансляція.Реєстрація на офлайн подію за ПОСИЛАННЯМ

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