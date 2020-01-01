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Де на Волині зафіксували найбільше випадків коронавірусу за останню добу

Де на Волині зафіксували найбільше випадків коронавірусу за останню добу
За останню добу на Волині зареєстрували 232 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це інформує головний державний санітарний лікар області.

Найбільшу кулькість випадків зафіксували у Луцьку, Луцькому районі та Володимир-Волинському районі.

м. Луцьк – 82,
м. Нововолинськ – 13,
Володимир-Волинський район – 38,
Горохівський район – 5,
Іваничівський район – 1,
Ківерцівський район –11,
Ковельський район – 10,
Любешівський район – 2,
Луцький район – 43,
Маневицький район – 8,
Рожищенський район – 5,
Старовижівський район – 3,
Турійський район – 5,
Шацький район — 6.

Усього станом на 25 грудня в області зареєстрували 32 149 випадків.

Одужали – 26427 (за останню добу – 665).

Летальні випадки – 497 (за останню добу – 1, в місті Нововолинськ).

Методом ПЛР всього обстежили 127 151 особу, за минулу добу обстежмлм — 901 особу.

До відома: За даними Центру громадського здоров’я, станом на 25 грудня в Україні зафіксували 11035 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

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Теги: коронавірус, Волинь, статистика, захворювання
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