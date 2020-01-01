Де на Волині зафіксували найбільше випадків коронавірусу за останню добу
Сьогодні, 10:52
За останню добу на Волині зареєстрували 232 нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19.
Про це інформує головний державний санітарний лікар області.
Найбільшу кулькість випадків зафіксували у Луцьку, Луцькому районі та Володимир-Волинському районі.
м. Луцьк – 82,
м. Нововолинськ – 13,
Володимир-Волинський район – 38,
Горохівський район – 5,
Іваничівський район – 1,
Ківерцівський район –11,
Ковельський район – 10,
Любешівський район – 2,
Луцький район – 43,
Маневицький район – 8,
Рожищенський район – 5,
Старовижівський район – 3,
Турійський район – 5,
Шацький район — 6.
Усього станом на 25 грудня в області зареєстрували 32 149 випадків.
Одужали – 26427 (за останню добу – 665).
Летальні випадки – 497 (за останню добу – 1, в місті Нововолинськ).
Методом ПЛР всього обстежили 127 151 особу, за минулу добу обстежмлм — 901 особу.
До відома: За даними Центру громадського здоров’я, станом на 25 грудня в Україні зафіксували 11035 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
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Про це інформує головний державний санітарний лікар області.
Найбільшу кулькість випадків зафіксували у Луцьку, Луцькому районі та Володимир-Волинському районі.
м. Луцьк – 82,
м. Нововолинськ – 13,
Володимир-Волинський район – 38,
Горохівський район – 5,
Іваничівський район – 1,
Ківерцівський район –11,
Ковельський район – 10,
Любешівський район – 2,
Луцький район – 43,
Маневицький район – 8,
Рожищенський район – 5,
Старовижівський район – 3,
Турійський район – 5,
Шацький район — 6.
Усього станом на 25 грудня в області зареєстрували 32 149 випадків.
Одужали – 26427 (за останню добу – 665).
Летальні випадки – 497 (за останню добу – 1, в місті Нововолинськ).
Методом ПЛР всього обстежили 127 151 особу, за минулу добу обстежмлм — 901 особу.
До відома: За даними Центру громадського здоров’я, станом на 25 грудня в Україні зафіксували 11035 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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