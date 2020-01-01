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Розповіли, якою буде погода у Луцьку в суботу, 26 грудня

Розповіли, якою буде погода у Луцьку в суботу, 26 грудня
Впродовж усього дня, 26 грудня, в обласному центрі Волині прогнозують похмуру погоду без опадів.

Про це повідомляє sinoptik.ua.

Так, у суботу температура коливатиметься від -1 до +1, попереджають, що відчуватиметься, як при -2, -4.

З 11 до 14 години очікується незначне прояснення і пориви вітру до 5,3 м/с.

За останні 130 років максимальну температуру цього дня, 16 грудня, зафіксували у 1983-му році, тоді позначка термометра сягнула до 6.5°, мінімальною ж була у 1961-му -21.7°.

Народний прогноз погоди: 26 грудня вшановується пам’ять святих Євстратія і Авксентія. У народі говорили, що “святий Євстрат сонечку радий”. За погодою перших 12-ти днів, які йдуть за днем Спиридона (25 грудня), передвіщали погоду кожного із 12-ти місяців року, що наступає. Так 26 грудня відповідає січню, 27 — лютому, 28 — березню і т. д. до Різдва, яке вкаже на погоду в грудні Нового року. Всі ці спостереження уважно записувались і завдяки їм люди знали чого очікувати від кожного місяця нового року.

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Теги: Луцьк, прогноз, погода
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