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Маленький блогер з Луцька записав зворушливе привітання із Різдвом. ВІДЕО

Маленький блогер з Луцька записав зворушливе привітання із Різдвом. ВІДЕО
Юний луцький блогер Тадей Третяк записав зворушливе відеопривітання з нагоди Різдва Христового.

Відео він опублікував на своєму ютуб-каналі.

Маленький блогер із Луцька, учень КЗ «ЛНВК ЗОШ 22-ліцей» Третяк Тадей, виклав у себе на каналі відео привітання до свята Різдва.

«Не важливо якого дня ти святкуєш Різдво. Важливо, щоб Ісус народився у твоєму серці. Вітаю усіх з Різдвом Христовим та Новим Роком. Нехай Господь благословить усіх нас у Новому 2021 році. Нехай Його захист та охорона буде на кожному!», – звернувся хлопчик.



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Теги: Луцьк, Тадей Третяк, блогер, вітання, різдво
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