Маленький блогер з Луцька записав зворушливе привітання із Різдвом. ВІДЕО
Сьогодні, 12:28
Юний луцький блогер Тадей Третяк записав зворушливе відеопривітання з нагоди Різдва Христового.
Відео він опублікував на своєму ютуб-каналі.
Маленький блогер із Луцька, учень КЗ «ЛНВК ЗОШ 22-ліцей» Третяк Тадей, виклав у себе на каналі відео привітання до свята Різдва.
«Не важливо якого дня ти святкуєш Різдво. Важливо, щоб Ісус народився у твоєму серці. Вітаю усіх з Різдвом Христовим та Новим Роком. Нехай Господь благословить усіх нас у Новому 2021 році. Нехай Його захист та охорона буде на кожному!», – звернувся хлопчик.
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Відео він опублікував на своєму ютуб-каналі.
Маленький блогер із Луцька, учень КЗ «ЛНВК ЗОШ 22-ліцей» Третяк Тадей, виклав у себе на каналі відео привітання до свята Різдва.
«Не важливо якого дня ти святкуєш Різдво. Важливо, щоб Ісус народився у твоєму серці. Вітаю усіх з Різдвом Христовим та Новим Роком. Нехай Господь благословить усіх нас у Новому 2021 році. Нехай Його захист та охорона буде на кожному!», – звернувся хлопчик.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Маленький блогер з Луцька зняв щемливе відео про реальну історію покинутої дитини.
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