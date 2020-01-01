Маленький блогер з Луцька записав зворушливе привітання із Різдвом. ВІДЕО

Тадей Третяк записав зворушливе відеопривітання з нагоди Різдва Христового.



Відео він



Маленький блогер із Луцька, учень КЗ «ЛНВК ЗОШ 22-ліцей» Третяк Тадей, виклав у себе на каналі відео привітання до свята Різдва.



«Не важливо якого дня ти святкуєш Різдво. Важливо, щоб Ісус народився у твоєму серці. Вітаю усіх з Різдвом Христовим та Новим Роком. Нехай Господь благословить усіх нас у Новому 2021 році. Нехай Його захист та охорона буде на кожному!», – звернувся хлопчик.







ЧИТАТИ ТАКОЖ: Маленький блогер з Луцька зняв щемливе відео про реальну історію покинутої дитини.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Юний луцький блогерзаписав зворушливе відеопривітання з нагоди Різдва Христового.Відео він опублікував на своєму ютуб-каналі.Маленький блогер із Луцька, учень КЗ «ЛНВК ЗОШ 22-ліцей» Третяк Тадей, виклав у себе на каналі відео привітання до свята Різдва.«Не важливо якого дня ти святкуєш Різдво. Важливо, щоб Ісус народився у твоєму серці. Вітаю усіх з Різдвом Христовим та Новим Роком. Нехай Господь благословить усіх нас у Новому 2021 році. Нехай Його захист та охорона буде на кожному!», – звернувся хлопчик.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію