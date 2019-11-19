Волинським підприємцям виплатять понад 500 тисяч гривень відшкодування

Правом на отримання одноразової компенсації суб’єктам господарювання-юридичним особам за сплачений єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування скористалися 47 юридичних осіб Волині.Про це повідомляє пресслужба управління ДПС Волині.Після опрацювання отриманої від працедавців інформації, зокрема щодо відсутності боргу зі сплати ЄСВ, фахівці податкової служби складуть Реєстр набувачів одноразової компенсації суб’єктам господарювання.«За попередніми розрахунками волинським підприємствам та фірмам, які подали заяви на отримання компенсації, виплатять 547 тисяч відшкодування від держави за витрати, понесені на сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Розрахунок компенсації враховує суми сплаченого підприємствами єдиного внеску за десять місяців до дати набрання чинності Закону №1071», – розповіла начальник Головного управління ДПС у Волинській області Світлана Савчук.Очільниця волинських податківців наголосила, що фахівці ДПС суворо дотримуватимуться визначених законом термінів та вчасно надішлють сформований Реєстр набувачів одноразової компенсації до казначейства.Нагадаємо, що на соціальну підтримку держави можуть претендувати лише ті господарюючі суб’єкти, основний вид діяльності яких станом на 31 жовтня 2020 року належав до визначених Кабінетом Міністрів України переліку видів економічної діяльності стосовно яких здійснюються обмежувальні протиепідемічні заходи, пов’язані з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19. У переліку господарюючих суб’єктів Волині, чия діяльність може бути обмежена через карантин, – 248 юридичних осіб.