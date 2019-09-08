На Волині визначили переможців конкурсу найкращої авторської еко-іграшки





Захід відбувся за ініціативи Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства спільно з обласною організацією Товариства лісівників України та обласною організацією профспілки працівників лісового господарства, –



Дізнавшись про конкурс, школярі та вихованці шкільних лісництв із задоволенням взяли участь та долучилися до виготовлення еко–іграшок. Усі творчо та старанно підійшли до завдання. Адже створити святковий настрій можна за допомогою неймовірно цікавих та красивих новорічних іграшок. Діти втілили свої оригінальні ідеї в реальність та показали чудовий результат. Вибрати переможців було доволі складно, адже усі талановиті, здібні та творчі.



В підсумку, конкурсна комісія обрала трійку кращих:



І – місце Винарська Тетяна Миколаївна, учениця 6 класу ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Берестяне, з роботою «Різдвяний оберіг»;



ІІ – місце Папежук Іванна Ігорівна, учениця шкільного лісництва 7 – Б класу ЗЗСО І-ІІІ ст. смт. Цумань, з роботою «Куля новорічних бажань»;



ІІІ – місце Чичотка Софія Сергіївна, учениця 3 класу ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Берестяне, з роботою «Новорічна казка для білочки».



Діти приклали максимум старань та зусиль, що в результаті привело їх до перемоги. Переможців конкурсу відзначили грошовими винагородами, а учасників – солодкими призами.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У ДП «Цуманське лісове господарство» провели конкурс: «На кращу, власноруч виготовлену, святкову еко – іграшку, серед дітей працівників лісової галузі, членів учнівських лісництв, школярів області».Захід відбувся за ініціативи Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства спільно з обласною організацією Товариства лісівників України та обласною організацією профспілки працівників лісового господарства, – повідомили на сторінці ДП Цуманське лісове господарство у фейсбуці.Дізнавшись про конкурс, школярі та вихованці шкільних лісництв із задоволенням взяли участь та долучилися до виготовлення еко–іграшок. Усі творчо та старанно підійшли до завдання. Адже створити святковий настрій можна за допомогою неймовірно цікавих та красивих новорічних іграшок. Діти втілили свої оригінальні ідеї в реальність та показали чудовий результат. Вибрати переможців було доволі складно, адже усі талановиті, здібні та творчі.І – місце, учениця 6 класу ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Берестяне, з роботою «Різдвяний оберіг»;ІІ – місце, учениця шкільного лісництва 7 – Б класу ЗЗСО І-ІІІ ст. смт. Цумань, з роботою «Куля новорічних бажань»;ІІІ – місце, учениця 3 класу ЗЗСО І-ІІІ ст. с. Берестяне, з роботою «Новорічна казка для білочки».Діти приклали максимум старань та зусиль, що в результаті привело їх до перемоги. Переможців конкурсу відзначили грошовими винагородами, а учасників – солодкими призами.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію