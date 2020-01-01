Лучан запрошують на різдвяні майстер-класи





Майстер-клас із виготовлення глиняного свищика провів гончар Анатолій Філозоф, – розповідає



Майстер-гончар Анатолій Філозоф ділиться секретами роботи з глиною не лише з дітьми, а й з дорослими. Чоловік каже, що найважливіше в роботі з глиною - настрій. Головне нікуди не поспішати і бути розслабленими, з хорошими думками, тоді все вийде.







На майстер-класі цього разу виготовляли свищики. Лучанка Ольга Кушнерик з глиною працює вперше. Жінка думала, що в неї нічого не вийде. Але завдяки майстру Анатолію Філозофу та правильному настрою зліпила пташку-свищика.



9-річній Соломії Назаровій мама зробила різдвяний сюрприз і привела дівчинку на майстер-клас. Соломія каже, що дуже любить ліпити, тому неочікуваному подарунку зраділа.



Зареєструватись на різні майстер-класи до «Різдвяної майстерні» можна онлайн. Відбуватимуться такі заходи до 18 січня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У рамках щорічного проєкту «Різдвяна майстерня» у палаці культури Луцька можна відвідати різноманітні майстер-класи. Через карантин кількість учасників обмежена, до п'яти осіб.Майстер-клас із виготовлення глиняного свищика провів гончар, – розповідає Суспільне Майстер-гончар Анатолій Філозоф ділиться секретами роботи з глиною не лише з дітьми, а й з дорослими. Чоловік каже, що найважливіше в роботі з глиною - настрій. Головне нікуди не поспішати і бути розслабленими, з хорошими думками, тоді все вийде.На майстер-класі цього разу виготовляли свищики. Лучанказ глиною працює вперше. Жінка думала, що в неї нічого не вийде. Але завдяки майстру Анатолію Філозофу та правильному настрою зліпила пташку-свищика.9-річніймама зробила різдвяний сюрприз і привела дівчинку на майстер-клас. Соломія каже, що дуже любить ліпити, тому неочікуваному подарунку зраділа.Зареєструватись на різні майстер-класи до «Різдвяної майстерні» можна онлайн. Відбуватимуться такі заходи до 18 січня.

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