Де у ТРЦ «ПортCity» можна придбати подарунки зі знижкою до -70%. ПЕРЕЛІК МАГАЗИНІВ*
Сьогодні, 15:29
Саме час обирати подарунки для рідних та близьких, у ТРЦ «ПортCity» потурбувалися, аби шопінг був приємним і вигідним. У магазинах торгового центру під час новорічно-різдвяних свят діятимуть знижки і акції.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
3 поверх:
Reporter Young до -70%
Жу-Жу до -70%
Kid Butik.ua -50% на другу річ у чеку
Bembi: до -40%
Галант -10% на все
Be.Smart.ua до -20% на обраний товар
Betty Barclay до -70%
2 поверх:
ССС до -30%
Joma до -30%
Sportlandia знижки до -70%
Едельвіка до -25%на все
My Home до -50% на товари з червоними цінниками
Megasport знижки до -50%
Cropp розпродаж до -50%
Лігаспорт до -70%
Sportcenter знижки до -50%
Lamark знижки до -70%
Estro: до -50%
Watson розпродаж до -50%
Modiliani до -30%, до -50%
SinSay розпродаж до -50%
Odji: -20% товари з зеленими бірками, до -40% колекція осінь-зима
1 поверх:
Trend знижки до -50%
Colin’s знижки до -50%
Respect до -60%
Макс Степ знижки до -50%
Tally Wejil знижки до -70%
Brocard: до -40%
Ajour знижки до -50%на все
Срібний вік знижки до -55%
Золотий Вік: за покупку від 1000 грн - подарунки
Giulia: до -50%
Перлина: до -50%
Duna: знижки до -30%
В магазині Sova, знижки до -50%
Arber знижки до -50%
Goldi до -70%
Naf Naf знижка до -50%
Vovk знижки до -20%
OLKO знижка до -70%
В магазині Pako Lorente знижка до -50%
Columbia - при покупці : до 2-ох речей знижка -20%, від 3-ох речей -30%
Срібний світ дарує знижки до -50%
В магазині LTB -20%
В Bugatti знижки до -50%
В Pierre Cardin знижки до -50% на обраний асортимент
Люксоптика: -50% на вибрані моделі
В магазині Mr. Scrubber знижки до -20%, новорічні набори та адвент-календарі
Medicine: знижки до -20%
В Mohito знижки до -50%
BraBraBra підготували готові подарункові набори та знижки до -70%
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Про це повідомляє адміністрація закладу.
3 поверх:
Reporter Young до -70%
Жу-Жу до -70%
Kid Butik.ua -50% на другу річ у чеку
Bembi: до -40%
Галант -10% на все
Be.Smart.ua до -20% на обраний товар
Betty Barclay до -70%
2 поверх:
ССС до -30%
Joma до -30%
Sportlandia знижки до -70%
Едельвіка до -25%на все
My Home до -50% на товари з червоними цінниками
Megasport знижки до -50%
Cropp розпродаж до -50%
Лігаспорт до -70%
Sportcenter знижки до -50%
Lamark знижки до -70%
Estro: до -50%
Watson розпродаж до -50%
Modiliani до -30%, до -50%
SinSay розпродаж до -50%
Odji: -20% товари з зеленими бірками, до -40% колекція осінь-зима
1 поверх:
Trend знижки до -50%
Colin’s знижки до -50%
Respect до -60%
Макс Степ знижки до -50%
Tally Wejil знижки до -70%
Brocard: до -40%
Ajour знижки до -50%на все
Срібний вік знижки до -55%
Золотий Вік: за покупку від 1000 грн - подарунки
Giulia: до -50%
Перлина: до -50%
Duna: знижки до -30%
В магазині Sova, знижки до -50%
Arber знижки до -50%
Goldi до -70%
Naf Naf знижка до -50%
Vovk знижки до -20%
OLKO знижка до -70%
В магазині Pako Lorente знижка до -50%
Columbia - при покупці : до 2-ох речей знижка -20%, від 3-ох речей -30%
Срібний світ дарує знижки до -50%
В магазині LTB -20%
В Bugatti знижки до -50%
В Pierre Cardin знижки до -50% на обраний асортимент
Люксоптика: -50% на вибрані моделі
В магазині Mr. Scrubber знижки до -20%, новорічні набори та адвент-календарі
Medicine: знижки до -20%
В Mohito знижки до -50%
BraBraBra підготували готові подарункові набори та знижки до -70%
В NYX купуй на суму від 499 грн - отримуй туш для вій в ПОДАРУНОК
⠀
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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