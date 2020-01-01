Де у ТРЦ «ПортCity» можна придбати подарунки зі знижкою до -70%. ПЕРЕЛІК МАГАЗИНІВ*

Саме час обирати подарунки для рідних та близьких, у ТРЦ «ПортCity» потурбувалися, аби шопінг був приємним і вигідним. У магазинах торгового центру під час новорічно-різдвяних свят діятимуть знижки і акції.Про це повідомляє адміністрація закладу.Reporter Young до -70%Жу-Жу до -70%Kid Butik.ua -50% на другу річ у чекуBembi: до -40%Галант -10% на всеBe.Smart.ua до -20% на обраний товарBetty Barclay до -70%ССС до -30%Joma до -30%Sportlandia знижки до -70%Едельвіка до -25%на всеMy Home до -50% на товари з червоними цінникамиMegasport знижки до -50%Cropp розпродаж до -50%Лігаспорт до -70%Sportcenter знижки до -50%Lamark знижки до -70%Estro: до -50%Watson розпродаж до -50%Modiliani до -30%, до -50%SinSay розпродаж до -50%Odji: -20% товари з зеленими бірками, до -40% колекція осінь-зимаTrend знижки до -50%Colin’s знижки до -50%Respect до -60%Макс Степ знижки до -50%Tally Wejil знижки до -70%Brocard: до -40%Ajour знижки до -50%на всеСрібний вік знижки до -55%Золотий Вік: за покупку від 1000 грн - подарункиGiulia: до -50%Перлина: до -50%Duna: знижки до -30%В магазині Sova, знижки до -50%Arber знижки до -50%Goldi до -70%Naf Naf знижка до -50%Vovk знижки до -20%OLKO знижка до -70%В магазині Pako Lorente знижка до -50%Columbia - при покупці : до 2-ох речей знижка -20%, від 3-ох речей -30%Срібний світ дарує знижки до -50%В магазині LTB -20%В Bugatti знижки до -50%В Pierre Cardin знижки до -50% на обраний асортиментЛюксоптика: -50% на вибрані моделіВ магазині Mr. Scrubber знижки до -20%, новорічні набори та адвент-календаріMedicine: знижки до -20%В Mohito знижки до -50%BraBraBra підготували готові подарункові набори та знижки до -70%В NYX купуй на суму від 499 грн - отримуй туш для вій в ПОДАРУНОК