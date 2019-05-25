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Через недотримання дистанції у Луцьку зіткнулися дві автівки

Через недотримання дистанції у Луцьку зіткнулися дві автівки
У Луцьку на вулиці Набережній трапилася аварія за участю двох автомобілів. Зіткнулися Cheri та Renault.

Про це «Волинь.Правді» повідомили очевидці.

Так, аварія трапилася сьогодні, 25 грудня, після обіду. За попередньої інформацією, причина зіткнення – недотримання водіями належної дистанції. Постраждалих в ДТП немає. На місці працює поліція.


Через недотримання дистанції у Луцьку зіткнулися дві автівки
Через недотримання дистанції у Луцьку зіткнулися дві автівки
Через недотримання дистанції у Луцьку зіткнулися дві автівки

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Теги: Луцьк, аварія, поліція, ДТП
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