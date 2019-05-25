Через недотримання дистанції у Луцьку зіткнулися дві автівки





Про це «



Так, аварія трапилася сьогодні, 25 грудня, після обіду. За попередньої інформацією, причина зіткнення – недотримання водіями належної дистанції. Постраждалих в ДТП немає. На місці працює поліція.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на вулиці Набережній трапилася аварія за участю двох автомобілів. Зіткнулися Cheri та Renault.Про це « Волинь.Правді » повідомили очевидці.Так, аварія трапилася сьогодні, 25 грудня, після обіду. За попередньої інформацією, причина зіткнення – недотримання водіями належної дистанції. Постраждалих в ДТП немає. На місці працює поліція.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію