Через недотримання дистанції у Луцьку зіткнулися дві автівки
Сьогодні, 15:54
У Луцьку на вулиці Набережній трапилася аварія за участю двох автомобілів. Зіткнулися Cheri та Renault.
Про це «Волинь.Правді» повідомили очевидці.
Так, аварія трапилася сьогодні, 25 грудня, після обіду. За попередньої інформацією, причина зіткнення – недотримання водіями належної дистанції. Постраждалих в ДТП немає. На місці працює поліція.
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Про це «Волинь.Правді» повідомили очевидці.
Так, аварія трапилася сьогодні, 25 грудня, після обіду. За попередньої інформацією, причина зіткнення – недотримання водіями належної дистанції. Постраждалих в ДТП немає. На місці працює поліція.
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