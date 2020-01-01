У Луцьку водій збив ліхтар і втік з місця пригоди. ФОТО, ВІДЕО





Трапилося це вчора, 24 грудня, – повідомили на



Інцидент стався на нещодавно відремонтованій вулиці Ківерцівській. Невідомий транспортний засіб пошкодив одну з нових опор освітлення (ліхтар) та залишив місце події.



Диспетчери «Центру безпеки міста Луцька» при департамені муніципальної варти, провели повний моніторинг подій, які відбувались за цією адресою того дня і встановили, що о 14:22 автомобіль марки Foton з державним номерним знаком 0408 на синьому фоні виїхав за межі проїзної частини та здійснив наїзд на нововстановлену опору освітлення.



Водій проігнорував вимоги ПДР, правоохоронців не викликав і втік з місця пошкодження комунального майна.













Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку водій автомобіля марки Foton пошкодив ліхтар і втік з місця пригоди.Трапилося це вчора, 24 грудня, – повідомили на сторінці департаменту муніципальної варти міста.Інцидент стався на нещодавно відремонтованій вулиці Ківерцівській. Невідомий транспортний засіб пошкодив одну з нових опор освітлення (ліхтар) та залишив місце події.Диспетчери «Центру безпеки міста Луцька» при департамені муніципальної варти, провели повний моніторинг подій, які відбувались за цією адресою того дня і встановили, що о 14:22 автомобіль марки Foton з державним номерним знаком 0408 на синьому фоні виїхав за межі проїзної частини та здійснив наїзд на нововстановлену опору освітлення.Водій проігнорував вимоги ПДР, правоохоронців не викликав і втік з місця пошкодження комунального майна.

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