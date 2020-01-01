У Луцьку водій збив ліхтар і втік з місця пригоди. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 16:25
У Луцьку водій автомобіля марки Foton пошкодив ліхтар і втік з місця пригоди.
Трапилося це вчора, 24 грудня, – повідомили на сторінці департаменту муніципальної варти міста.
Інцидент стався на нещодавно відремонтованій вулиці Ківерцівській. Невідомий транспортний засіб пошкодив одну з нових опор освітлення (ліхтар) та залишив місце події.
Диспетчери «Центру безпеки міста Луцька» при департамені муніципальної варти, провели повний моніторинг подій, які відбувались за цією адресою того дня і встановили, що о 14:22 автомобіль марки Foton з державним номерним знаком 0408 на синьому фоні виїхав за межі проїзної частини та здійснив наїзд на нововстановлену опору освітлення.
Водій проігнорував вимоги ПДР, правоохоронців не викликав і втік з місця пошкодження комунального майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Трапилося це вчора, 24 грудня, – повідомили на сторінці департаменту муніципальної варти міста.
Інцидент стався на нещодавно відремонтованій вулиці Ківерцівській. Невідомий транспортний засіб пошкодив одну з нових опор освітлення (ліхтар) та залишив місце події.
Диспетчери «Центру безпеки міста Луцька» при департамені муніципальної варти, провели повний моніторинг подій, які відбувались за цією адресою того дня і встановили, що о 14:22 автомобіль марки Foton з державним номерним знаком 0408 на синьому фоні виїхав за межі проїзної частини та здійснив наїзд на нововстановлену опору освітлення.
Водій проігнорував вимоги ПДР, правоохоронців не викликав і втік з місця пошкодження комунального майна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
У Луцьку з’являться ще два кликуни
Сьогодні, 16:50
У Луцьку водій збив ліхтар і втік з місця пригоди. ФОТО, ВІДЕО
Сьогодні, 16:25
Через недотримання дистанції у Луцьку зіткнулися дві автівки
Сьогодні, 15:54