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У Луцьку водій збив ліхтар і втік з місця пригоди. ФОТО, ВІДЕО

У Луцьку водій збив ліхтар і втік з місця пригоди. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку водій автомобіля марки Foton пошкодив ліхтар і втік з місця пригоди.

Трапилося це вчора, 24 грудня, – повідомили на сторінці департаменту муніципальної варти міста.

Інцидент стався на нещодавно відремонтованій вулиці Ківерцівській. Невідомий транспортний засіб пошкодив одну з нових опор освітлення (ліхтар) та залишив місце події.

Диспетчери «Центру безпеки міста Луцька» при департамені муніципальної варти, провели повний моніторинг подій, які відбувались за цією адресою того дня і встановили, що о 14:22 автомобіль марки Foton з державним номерним знаком 0408 на синьому фоні виїхав за межі проїзної частини та здійснив наїзд на нововстановлену опору освітлення.

Водій проігнорував вимоги ПДР, правоохоронців не викликав і втік з місця пошкодження комунального майна.

У Луцьку водій збив ліхтар і втік з місця пригоди. ФОТО, ВІДЕО




У Луцьку водій збив ліхтар і втік з місця пригоди. ФОТО, ВІДЕО
У Луцьку водій збив ліхтар і втік з місця пригоди. ФОТО, ВІДЕО

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Теги: Луцьк, авто, муніципальна варта, поліція, ДТП, збив ліхтар
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