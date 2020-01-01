На Волині у будинку знайшли вбитого чоловіка





Про це інформує



Поліцейські оперативно встановили, що до вбивства може бути причетним знайомий потерпілого: чоловіки напередодні разом вживали спиртні напої, після чого між ними виник конфлікт. Підозрюваний наніс кілька фатальних ударів громадянину, від яких той і помер.



Особа покинула місце злочину і більше доби переховувалась. І вже вчора ввечері, 24 грудня, її затримали оперативники в одному з дачних масивів Луцького району.





Раніше зловмисник уже був судимий за нанесення тілесного ушкодження, яке спричинило смерть. Нині йому знову оголошено підозру – цього разу за вбивство. Відповідно до ст. 115 Кримінального Кодексу України, особі загрожує позбавлення волі терміном від семи до п'ятнадцяти років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 22 грудня, близько 15-ї години до поліції надійшло повідомлення про вбивство людини . Заявник повідомив, що в с. Лаврів Луцького району виявив неживим 57-річного чоловіка в його ж оселі, на тілі є тілесні ушкодження та ножові поранення.Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області Поліцейські оперативно встановили, що до вбивства може бути причетним знайомий потерпілого: чоловіки напередодні разом вживали спиртні напої, після чого між ними виник конфлікт. Підозрюваний наніс кілька фатальних ударів громадянину, від яких той і помер.Особа покинула місце злочину і більше доби переховувалась. І вже вчора ввечері, 24 грудня, її затримали оперативники в одному з дачних масивів Луцького району.Раніше зловмисник уже був судимий за нанесення тілесного ушкодження, яке спричинило смерть. Нині йому знову оголошено підозру – цього разу за вбивство. Відповідно до ст. 115 Кримінального Кодексу України, особі загрожує позбавлення волі терміном від семи до п'ятнадцяти років.

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