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На Волині у будинку знайшли вбитого чоловіка

На Волині у будинку знайшли вбитого чоловіка
22 грудня, близько 15-ї години до поліції надійшло повідомлення про вбивство людини. Заявник повідомив, що в с. Лаврів Луцького району виявив неживим 57-річного чоловіка в його ж оселі, на тілі є тілесні ушкодження та ножові поранення.

Про це інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Поліцейські оперативно встановили, що до вбивства може бути причетним знайомий потерпілого: чоловіки напередодні разом вживали спиртні напої, після чого між ними виник конфлікт. Підозрюваний наніс кілька фатальних ударів громадянину, від яких той і помер.

Особа покинула місце злочину і більше доби переховувалась. І вже вчора ввечері, 24 грудня, її затримали оперативники в одному з дачних масивів Луцького району.

На Волині у будинку знайшли вбитого чоловіка

Раніше зловмисник уже був судимий за нанесення тілесного ушкодження, яке спричинило смерть. Нині йому знову оголошено підозру – цього разу за вбивство. Відповідно до ст. 115 Кримінального Кодексу України, особі загрожує позбавлення волі терміном від семи до п'ятнадцяти років.

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Теги: вбивство, Лаврів, поліція
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