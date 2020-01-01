На Волині офіцер громади виявив цілий автомобіль з соснами без документів. ФОТО
Сьогодні, 21:48
Поліцейський офіцер громади під час патрулювання населених пунктів Люблинецької громади виявив автомобіль з деревиною.
Про це інформують на сторінці Поліцейські офіцери громади у Волинській області.
Зокрема, поліцейський Андрій Тарасюк під час патрулювання в селі Черкаси зупинив автомобіль за порушення правил дорожнього руху марки “ГАЗ-3302”, під керуванням мешканця Ковельського району.
Під час огляду багажного відділення офіцер громади виявив деревину породи сосна в кількості 68 штук, без відповідних документів.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу Ковельського відділу поліції ГУНП у Волинській області. В ході слідчих дій автомобіль помістили на штрафмайданчик.
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Про це інформують на сторінці Поліцейські офіцери громади у Волинській області.
Зокрема, поліцейський Андрій Тарасюк під час патрулювання в селі Черкаси зупинив автомобіль за порушення правил дорожнього руху марки “ГАЗ-3302”, під керуванням мешканця Ковельського району.
Під час огляду багажного відділення офіцер громади виявив деревину породи сосна в кількості 68 штук, без відповідних документів.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу Ковельського відділу поліції ГУНП у Волинській області. В ході слідчих дій автомобіль помістили на штрафмайданчик.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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