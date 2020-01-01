На Волині офіцер громади виявив цілий автомобіль з соснами без документів. ФОТО





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Зокрема, поліцейський Андрій Тарасюк під час патрулювання в селі Черкаси зупинив автомобіль за порушення правил дорожнього руху марки “ГАЗ-3302”, під керуванням мешканця Ковельського району.



Під час огляду багажного відділення офіцер громади виявив деревину породи сосна в кількості 68 штук, без відповідних документів.





На місце події викликали слідчо-оперативну групу Ковельського відділу поліції ГУНП у Волинській області. В ході слідчих дій автомобіль помістили на штрафмайданчик.



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