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На Волині офіцер громади виявив цілий автомобіль з соснами без документів. ФОТО

На Волині офіцер громади виявив цілий автомобіль з соснами без документів. ФОТО
Поліцейський офіцер громади під час патрулювання населених пунктів Люблинецької громади виявив автомобіль з деревиною.

Про це інформують на сторінці Поліцейські офіцери громади у Волинській області.

Зокрема, поліцейський Андрій Тарасюк під час патрулювання в селі Черкаси зупинив автомобіль за порушення правил дорожнього руху марки “ГАЗ-3302”, під керуванням мешканця Ковельського району.

Під час огляду багажного відділення офіцер громади виявив деревину породи сосна в кількості 68 штук, без відповідних документів.

На Волині офіцер громади виявив цілий автомобіль з соснами без документів. ФОТО

На місце події викликали слідчо-оперативну групу Ковельського відділу поліції ГУНП у Волинській області. В ході слідчих дій автомобіль помістили на штрафмайданчик.
На Волині офіцер громади виявив цілий автомобіль з соснами без документів. ФОТО

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Теги: сосна, деревина, Люблинецька громада
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