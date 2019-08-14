Лучанці, яка носила в сумці мертве немовля, суд призначив умовний термін
Сьогодні, 22:23
У Луцьку судили жінку, яка вбила свою новонароджену дитину, втопивши її у ванній. Суд призначив їй два роки умовного покарання.
Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише ІА Волинські новини.
Нагадаємо, що 26-річна лучанка, яка ходила містом з мертвим немовлям в сумці, переконувала, що дитя було мертвонароджене.
Проте у суді з’ясували, що 16 жовтня обвинувачена, будучи вдома, відчула, що народжує, та направилася до ванної кімнати. Через пів години жінка народила здорового хлопчика вагою 3 кілограми 400 грамів та ростом 57 см.
Однак відразу після пологів на ґрунті емоційної напруги, викликаної самими пологами та психічними та фізіологічними процесами, жінка помістила немовля у ванну з водою, що призвело до утоплення новонародженого. Відзначимо, що потерпіла не одружена та має на утриманні двох дітей.
У суді жінка визнала свою вину та просила суворо її не карати.
Тож суд призначив їй покарання у виді двох років позбавлення волі, змінивши на два роки умовного.
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Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише ІА Волинські новини.
Нагадаємо, що 26-річна лучанка, яка ходила містом з мертвим немовлям в сумці, переконувала, що дитя було мертвонароджене.
Проте у суді з’ясували, що 16 жовтня обвинувачена, будучи вдома, відчула, що народжує, та направилася до ванної кімнати. Через пів години жінка народила здорового хлопчика вагою 3 кілограми 400 грамів та ростом 57 см.
Однак відразу після пологів на ґрунті емоційної напруги, викликаної самими пологами та психічними та фізіологічними процесами, жінка помістила немовля у ванну з водою, що призвело до утоплення новонародженого. Відзначимо, що потерпіла не одружена та має на утриманні двох дітей.
У суді жінка визнала свою вину та просила суворо її не карати.
Тож суд призначив їй покарання у виді двох років позбавлення волі, змінивши на два роки умовного.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Взагалі виправдати! Причом тут вона?)
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