Лучанці, яка носила в сумці мертве немовля, суд призначив умовний термін





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише



Нагадаємо, що 26-річна лучанка, яка



Проте у суді з’ясували, що 16 жовтня обвинувачена, будучи вдома, відчула, що народжує, та направилася до ванної кімнати. Через пів години жінка народила здорового хлопчика вагою 3 кілограми 400 грамів та ростом 57 см.



Однак відразу після пологів на ґрунті емоційної напруги, викликаної самими пологами та психічними та фізіологічними процесами, жінка помістила немовля у ванну з водою, що призвело до утоплення новонародженого. Відзначимо, що потерпіла не одружена та має на утриманні двох дітей.



У суді жінка визнала свою вину та просила суворо її не карати.



Тож суд призначив їй покарання у виді двох років позбавлення волі, змінивши на два роки умовного.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку судили жінку, яка вбила свою новонароджену дитину, втопивши її у ванній. Суд призначив їй два роки умовного покарання.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише ІА Волинські новини Нагадаємо, що 26-річна лучанка, яка ходила містом з мертвим немовлям в сумці , переконувала, що дитя було мертвонароджене.Проте у суді з’ясували, що 16 жовтня обвинувачена, будучи вдома, відчула, що народжує, та направилася до ванної кімнати. Через пів години жінка народила здорового хлопчика вагою 3 кілограми 400 грамів та ростом 57 см.Однак відразу після пологів на ґрунті емоційної напруги, викликаної самими пологами та психічними та фізіологічними процесами, жінка помістила немовля у ванну з водою, що призвело до утоплення новонародженого. Відзначимо, що потерпіла не одружена та має на утриманні двох дітей.У суді жінка визнала свою вину та просила суворо її не карати.Тож суд призначив їй покарання у виді двох років позбавлення волі, змінивши на два роки умовного.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію