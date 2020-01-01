Сів на ліжко і стягував одяг: на Волині п'яний чоловік домагався літньої жінки





Про це йдеться у вироку Рожищенського районного суду, пише



Так, 1 жовтня обвинувачений, будучи п'яним у будинку потерпілої, присів до неї на ліжко та почав стягувати одяг. Далі він засунув руку їй під спідню білизну. Це все відбувалося без згоди жінки, яка намагалася чинити опір.



Чоловік свою вину визнав повністю, додавши, що перед цим випив зі знайомим приблизно 500-600 грамів горілки. Разом із цим потерпіла зазначила, що в поточний період немає жодних претензій до нього та просила суд не позбавляти обвинуваченого волі.



До обтяжуючих обставин феміда віднесла вчинення кримінального правопорушення у стані алкогольного сп’яніння щодо особи похилого віку та щодо особи з інвалідністю. До пом'якшуючих – щире каяття та добровільна компенсація моральної шкоди.



У підсумку йому призначили покарання у вигляді трьох років у тюрмі, проте замінили термін на умовний з іспитовим строком на два роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уродженець смт. Дубище домагався своєї знайомої.Про це йдеться у вироку Рожищенського районного суду, пише ІА Конкурент Так, 1 жовтня обвинувачений, будучи п'яним у будинку потерпілої, присів до неї на ліжко та почав стягувати одяг. Далі він засунув руку їй під спідню білизну. Це все відбувалося без згоди жінки, яка намагалася чинити опір.Чоловік свою вину визнав повністю, додавши, що перед цим випив зі знайомим приблизно 500-600 грамів горілки. Разом із цим потерпіла зазначила, що в поточний період немає жодних претензій до нього та просила суд не позбавляти обвинуваченого волі.До обтяжуючих обставин феміда віднесла вчинення кримінального правопорушення у стані алкогольного сп’яніння щодо особи похилого віку та щодо особи з інвалідністю. До пом'якшуючих – щире каяття та добровільна компенсація моральної шкоди.У підсумку йому призначили покарання у вигляді трьох років у тюрмі, проте замінили термін на умовний з іспитовим строком на два роки.

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