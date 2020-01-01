У луцькому соборі сьогодні лунали колядки. ФОТО

Михаїл очолив Божественну літургію у кафедральному соборі Святої Трійці.



Про це інформують на сайті



Після служби владика нагадав, що 25 грудня багато християн святкують Різдво Христове за Новоюліанським та Григоріанським календарями. Архієрей висловив надію, що прийде час, коли всі віруючі в Спасителя розділятимуть різдвяну радість цього дня. І також додав: «Народженню Ісуса Христа варто радіти завжди: і 23 числа, і 25, і 7, і 19, і навіть 31. Ми радіємо, що в наш світ прийшов Спаситель».





Потому у храмі лунали колядки, які, як зазначив архіпастир, є найкращою проповіддю, адже прославляють не лише день народження Ісуса, а і Його промисел. Принагідно митрополит нагадав, що в соборі ввечері колядуватиме архієрейський хор «Оранта», яка цьогоріч відзначає свій ювілей.





Про життя святого Спиридона (III–IV ст.) відомо мало. Проте знаємо, що він був пастухом, мав дружину та дітей. Усі свої прибутки віддавав на потреби ближніх. За це Господь наділив його даром зцілення: він уздоровляв невиліковно хворих та виганяв бісів. Після смерті дружини його висвятили на єпископа міста Тримифунт (нині Треметусія, острів Кіпр). У цьому сані угодник не змінив свого способу життя, поєднавши архіпастирське служіння з ділами милосердя.





Після смерті знайдено його нетлінні мощі, які з 1453 року й по сьогодні зберігаються на острові Корфу у храмі, названому на його честь.

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