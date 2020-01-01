вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У луцькому соборі сьогодні лунали колядки. ФОТО

У луцькому соборі сьогодні лунали колядки. ФОТО
У день вшанування цього угодника Божого митрополит Луцький і Волинський Михаїл очолив Божественну літургію у кафедральному соборі Святої Трійці.

Про це інформують на сайті Волинської єпархії УПЦ.

Після служби владика нагадав, що 25 грудня багато християн святкують Різдво Христове за Новоюліанським та Григоріанським календарями. Архієрей висловив надію, що прийде час, коли всі віруючі в Спасителя розділятимуть різдвяну радість цього дня. І також додав: «Народженню Ісуса Христа варто радіти завжди: і 23 числа, і 25, і 7, і 19, і навіть 31. Ми радіємо, що в наш світ прийшов Спаситель».

У луцькому соборі сьогодні лунали колядки. ФОТО
У луцькому соборі сьогодні лунали колядки. ФОТО

Потому у храмі лунали колядки, які, як зазначив архіпастир, є найкращою проповіддю, адже прославляють не лише день народження Ісуса, а і Його промисел. Принагідно митрополит нагадав, що в соборі ввечері колядуватиме архієрейський хор «Оранта», яка цьогоріч відзначає свій ювілей.

У луцькому соборі сьогодні лунали колядки. ФОТО
У луцькому соборі сьогодні лунали колядки. ФОТО

Про життя святого Спиридона (III–IV ст.) відомо мало. Проте знаємо, що він був пастухом, мав дружину та дітей. Усі свої прибутки віддавав на потреби ближніх. За це Господь наділив його даром зцілення: він уздоровляв невиліковно хворих та виганяв бісів. Після смерті дружини його висвятили на єпископа міста Тримифунт (нині Треметусія, острів Кіпр). У цьому сані угодник не змінив свого способу життя, поєднавши архіпастирське служіння з ділами милосердя.

У луцькому соборі сьогодні лунали колядки. ФОТО

Після смерті знайдено його нетлінні мощі, які з 1453 року й по сьогодні зберігаються на острові Корфу у храмі, названому на його честь.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Михаїл, собор, колядки
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині рік працює норкова ферма: чи варта шкурка вичинки. ФОТО
У Луцьку «сонячні» діти організували ярмарок для порятунку подруги, яка долає лейкемію. ФОТО
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
У луцькому соборі сьогодні лунали колядки. ФОТО
Сьогодні, 23:34
Залишив пакет і зник: у Києві чоловік намагався підірвати ресторан
Сьогодні, 22:45
Лучанці, яка носила в сумці мертве немовля, суд призначив умовний термін
Сьогодні, 22:23
На Волині офіцер громади виявив цілий автомобіль з соснами без документів. ФОТО
Сьогодні, 21:48
На Волині у будинку знайшли вбитого чоловіка
Сьогодні, 21:12
Схожі новини
Як у Луцьку відзначали свято Спаса. ФОТО Як у Луцьку відзначали свято Спаса. ФОТО
14 серпень, 22:47
У Луцьку відзначили Трійцю. ФОТО У Луцьку відзначили Трійцю. ФОТО
07 червень, 21:40
У Луцьку відзначили день народження владики Михаїла. ФОТО У Луцьку відзначили день народження владики Михаїла. ФОТО
09 травень, 15:24
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
13 квітень, 21:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У луцькому соборі сьогодні лунали колядки. ФОТО
Сьогодні, 23:34
 0
Залишив пакет і зник: у Києві чоловік намагався підірвати ресторан
Сьогодні, 22:45
 0
Лучанці, яка носила в сумці мертве немовля, суд призначив умовний термін
Сьогодні, 22:23
 0
На Волині офіцер громади виявив цілий автомобіль з соснами без документів. ФОТО
Сьогодні, 21:48
 0
На Волині у будинку знайшли вбитого чоловіка
Сьогодні, 21:12
 0
Медіа
відео
1/8