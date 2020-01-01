У Луцьку п'яний водій хотів відкупитися від патрульних за 9,5 тисяч гривень





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише



2 листопада близько 21 години на проспекті Відродження патрульні зупинили водія Peugeot 3008, який перетнув подвійну суцільну лінію, порушивши правила дорожнього руху. Після зупинки авто патрульні помітили, що водій перебуває у стані алкогольного сп’яніння.



Аби уникнути адміністративної відповідальності, у службовому автомобілі патрульних водій запропонував правоохоронцям 9 тисяч 400 гривень неправомірної вигоди.



Під час досудового розслідування водій та прокурор уклали угоду про визнання винуватості, яку суд затвердив.



Хабарник отримав покарання у виді штрафу, розміром 18 тисяч 700 гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. П’яний водій, який перетнув подвійну суцільну лінію в Луцьку, хотів відкупитися від патрульних за понад 9 тисяч гривень.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише ІА Волинські новини 2 листопада близько 21 години на проспекті Відродження патрульні зупинили водія Peugeot 3008, який перетнув подвійну суцільну лінію, порушивши правила дорожнього руху. Після зупинки авто патрульні помітили, що водій перебуває у стані алкогольного сп’яніння.Аби уникнути адміністративної відповідальності, у службовому автомобілі патрульних водій запропонував правоохоронцям 9 тисяч 400 гривень неправомірної вигоди.Під час досудового розслідування водій та прокурор уклали угоду про визнання винуватості, яку суд затвердив.Хабарник отримав покарання у виді штрафу, розміром 18 тисяч 700 гривень.

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