У Луцьку п'яний водій хотів відкупитися від патрульних за 9,5 тисяч гривень
Сьогодні, 00:36
П’яний водій, який перетнув подвійну суцільну лінію в Луцьку, хотів відкупитися від патрульних за понад 9 тисяч гривень.
Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише ІА Волинські новини.
2 листопада близько 21 години на проспекті Відродження патрульні зупинили водія Peugeot 3008, який перетнув подвійну суцільну лінію, порушивши правила дорожнього руху. Після зупинки авто патрульні помітили, що водій перебуває у стані алкогольного сп’яніння.
Аби уникнути адміністративної відповідальності, у службовому автомобілі патрульних водій запропонував правоохоронцям 9 тисяч 400 гривень неправомірної вигоди.
Під час досудового розслідування водій та прокурор уклали угоду про визнання винуватості, яку суд затвердив.
Хабарник отримав покарання у виді штрафу, розміром 18 тисяч 700 гривень.
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Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише ІА Волинські новини.
2 листопада близько 21 години на проспекті Відродження патрульні зупинили водія Peugeot 3008, який перетнув подвійну суцільну лінію, порушивши правила дорожнього руху. Після зупинки авто патрульні помітили, що водій перебуває у стані алкогольного сп’яніння.
Аби уникнути адміністративної відповідальності, у службовому автомобілі патрульних водій запропонував правоохоронцям 9 тисяч 400 гривень неправомірної вигоди.
Під час досудового розслідування водій та прокурор уклали угоду про визнання винуватості, яку суд затвердив.
Хабарник отримав покарання у виді штрафу, розміром 18 тисяч 700 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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