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У Луцьку п'яний водій хотів відкупитися від патрульних за 9,5 тисяч гривень

У Луцьку п'яний водій хотів відкупитися від патрульних за 9,5 тисяч гривень
П’яний водій, який перетнув подвійну суцільну лінію в Луцьку, хотів відкупитися від патрульних за понад 9 тисяч гривень.

Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише ІА Волинські новини.

2 листопада близько 21 години на проспекті Відродження патрульні зупинили водія Peugeot 3008, який перетнув подвійну суцільну лінію, порушивши правила дорожнього руху. Після зупинки авто патрульні помітили, що водій перебуває у стані алкогольного сп’яніння.

Аби уникнути адміністративної відповідальності, у службовому автомобілі патрульних водій запропонував правоохоронцям 9 тисяч 400 гривень неправомірної вигоди.

Під час досудового розслідування водій та прокурор уклали угоду про визнання винуватості, яку суд затвердив.

Хабарник отримав покарання у виді штрафу, розміром 18 тисяч 700 гривень.

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Теги: поліція, патрульна, хабар, п'яний водій
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