Впав на землю і почав задихатись: у Луцьку через клієнта побились таксисти





Про стало відомо з вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, пише



19 вересня о 5 годині на стоянці автомобілів поблизу будинку за адресою Декабристів, 16 між двома чоловіками стався словесний конфлікт, під час якого один з них вдарив іншому кулаком у скроню. Внаслідок удару потерпілий отримав тілесні ушкодження у вигляді відкритої черепно-мозкової травми, зокрема перелому скроневої кістки з забоєм головного мозку.



Як з'ясувалось, обидва чоловіки працювали таксистами і між ними виник конфлікт через те, хто мав відвезти клієнта.



Обвинувачений у суді свою вину визнав повністю. Він розповів, що поблизу бару «Мелодія» підібрав пасажира, через що між ним та потерпілим виник конфлікт, оскільки останній сказав, що саме він мав забрати пасажира. Усю дорогу потерпілий їх переслідував. Коли ж обвинувачений з пасажиром під’їхали до місця призначення , то переслідувач загородив їм можливість виїзду та повідомив, що викликав інших таксистів для вирішення конфлікту.



З його слів, між ними знову виникла суперечка, в ході якої він вдарив потерпілого кулаком в голову, від чого той впав та почав задихатись. Як зазначив обвинувачений, він дуже злякався та почав надавати допомогу постраждалому, викликавши швидку допомогу. Чоловік наголосив, що відшкодував потерпілому спричинену матеріальну шкоду у повному обсязі. У вчиненому щиро розкаявся, просив суворо його не карати.



Натомість потерпілий підтвердив слова обвинуваченого щодо фактичних обставин справи. Він не наполягав на реальному позбавлені волі свого кривдника, однак просив покарати його згідно закону.



Врахувавши всі обставини справи, суд вирішив не позбавляти обвинуваченого волі, змінивши п’ять років реального строку на два умовного.



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