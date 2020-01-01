Окупанти обстріляли село на Донбасі, – штаб ООС
Сьогодні, 01:26
Збройні формування Російської Федерації обстріляли приватний сектор населеного пункту Водяне Донецької області з міномета калібру 120 мм.
Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у п'ятницю, 25 грудня.
Зазначено, що одна з мін потрапила у двір місцевих жителів. На щастя, ніхто не постраждав.
Про факт порушення режиму припинення вогню повідомили представникам ОБСЄ через Спільний центр з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.
Нагадаємо: всього з початку доби зафіксували чотири обстріли від окупантів на Донбасі. Ворог застосовував міномети калібрів 120 і 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у п'ятницю, 25 грудня.
Зазначено, що одна з мін потрапила у двір місцевих жителів. На щастя, ніхто не постраждав.
Про факт порушення режиму припинення вогню повідомили представникам ОБСЄ через Спільний центр з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.
Нагадаємо: всього з початку доби зафіксували чотири обстріли від окупантів на Донбасі. Ворог застосовував міномети калібрів 120 і 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
На Волині селяни скаржаться, що автобус не виїжджає на маршрут
Сьогодні, 02:33
Окупанти обстріляли село на Донбасі, – штаб ООС
Сьогодні, 01:26
26 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У луцькому соборі сьогодні лунали колядки. ФОТО
25 грудень, 23:34