Окупанти обстріляли село на Донбасі, – штаб ООС





Про це повідомляє



Зазначено, що одна з мін потрапила у двір місцевих жителів. На щастя, ніхто не постраждав.



Про факт порушення режиму припинення вогню повідомили представникам ОБСЄ через Спільний центр з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.





Нагадаємо: всього з початку доби зафіксували чотири обстріли від окупантів на Донбасі. Ворог застосовував міномети калібрів 120 і 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Збройні формування Російської Федерації обстріляли приватний сектор населеного пункту Водяне Донецької області з міномета калібру 120 мм.Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у п'ятницю, 25 грудня.Зазначено, що одна з мін потрапила у двір місцевих жителів. На щастя, ніхто не постраждав.Про факт порушення режиму припинення вогню повідомили представникам ОБСЄ через Спільний центр з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.Нагадаємо: всього з початку доби зафіксували чотири обстріли від окупантів на Донбасі. Ворог застосовував міномети калібрів 120 і 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію