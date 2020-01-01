вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Окупанти обстріляли село на Донбасі, – штаб ООС

Окупанти обстріляли село на Донбасі, – штаб ООС
Збройні формування Російської Федерації обстріляли приватний сектор населеного пункту Водяне Донецької області з міномета калібру 120 мм.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил у п'ятницю, 25 грудня.

Зазначено, що одна з мін потрапила у двір місцевих жителів. На щастя, ніхто не постраждав.

Про факт порушення режиму припинення вогню повідомили представникам ОБСЄ через Спільний центр з контролю і координації питань припинення вогню і стабілізації лінії розмежування сторін.

Окупанти обстріляли село на Донбасі, – штаб ООС

Нагадаємо: всього з початку доби зафіксували чотири обстріли від окупантів на Донбасі. Ворог застосовував міномети калібрів 120 і 82 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Окупанти обстріляли село на Донбасі, – штаб ООС
Окупанти обстріляли село на Донбасі, – штаб ООС


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ООС, обстріли, штаб, зведення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині рік працює норкова ферма: чи варта шкурка вичинки. ФОТО
У Луцьку «сонячні» діти організували ярмарок для порятунку подруги, яка долає лейкемію. ФОТО
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
На Волині селяни скаржаться, що автобус не виїжджає на маршрут
Сьогодні, 02:33
Окупанти обстріляли село на Донбасі, – штаб ООС
Сьогодні, 01:26
У Луцьку п'яний водій хотів відкупитися від патрульних за 9,5 тисяч гривень
Сьогодні, 00:36
26 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
У луцькому соборі сьогодні лунали колядки. ФОТО
25 грудень, 23:34
Схожі новини
Новини ООС: українські військові збили ворожий безпілотник Новини ООС: українські військові збили ворожий безпілотник
09 грудень, 22:46
Під Пісками окупанти відкрили вогонь з гранатомета Під Пісками окупанти відкрили вогонь з гранатомета
13 вересень, 22:44
ООС: за минулу добу бойовики 8 разів обстріляли українські позиції ООС: за минулу добу бойовики 8 разів обстріляли українські позиції
09 серпень, 09:32
Внаслідок обстрілів в зоні ООС загинула жінка Внаслідок обстрілів в зоні ООС загинула жінка
04 липень, 11:56
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині селяни скаржаться, що автобус не виїжджає на маршрут
Сьогодні, 02:33
 0
Окупанти обстріляли село на Донбасі, – штаб ООС
Сьогодні, 01:26
 0
У Луцьку п'яний водій хотів відкупитися від патрульних за 9,5 тисяч гривень
Сьогодні, 00:36
 0
26 грудня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
У луцькому соборі сьогодні лунали колядки. ФОТО
25 грудень, 23:34
 0
Медіа
відео
1/8