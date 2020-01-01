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Через динамік йшов зворотній відлік: у місті в США прогримів потужний вибух. ФОТО

Через динамік йшов зворотній відлік: у місті в США прогримів потужний вибух. ФОТО
У американському місті Нешвілл стався вибух автомобіля, який правоохоронні органи США вважають навмисним актом.

Про це йдеться в повідомленні департаменту місцевої поліції, передає Укрінформ.

«Департамент поліції Нешвілла, ФБР та Управління боротьби з незаконним обігом зброї, алкоголю й тютюну розслідують вибух, який стався о 6:30 ранку на 2-й Авеню, до якого був залучений транспортний засіб. Ситуація виглядає як умисний акт», - зазначається в повідомленні.

Через динамік йшов зворотній відлік: у місті в США прогримів потужний вибух. ФОТО

Правоохоронці перекрили вулиці в центрі міста та проводять перевірку території на предмет інших небезпечних пристроїв, а також доказів, що можуть вказати на виконавців зловмисного вчинку.

«Наші кінологічні команди проводять заходи з перевірки в центрі міста. Рух у центрі міста обмежений», - зазначається в іншому дописі.

Через динамік йшов зворотній відлік: у місті в США прогримів потужний вибух. ФОТО
Через динамік йшов зворотній відлік: у місті в США прогримів потужний вибух. ФОТО

Вибух прогримів у різдвяну ніч у центрі столиці американського штату Теннессі. За попередньою інформацією, троє людей зазнали поранень, десятки будівель та міська інфраструктура пошкоджені.

За даними поліції, правоохоронці прибули на місце до того, як стався вибух, відреагувавши на повідомлення про стрілянину. Офіцери виявили автофургон, припаркований перед будівлею телекомунікаційної компанії. У ньому через динамік відтворювалося записане повідомлення, де йшлося, що бомба вибухне за 15 хвилин.

Через динамік йшов зворотній відлік: у місті в США прогримів потужний вибух. ФОТО

На місце негайно прибув загін вибухотехніків, однак вони не встигли знешкодити пристрій. Повідомляється про незначні поранення трьох офіцерів, однак підкреслюється, що жоден з них не зазнав важких травм.

Розслідування триває.

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Теги: вибух, динамік, відлік
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