На Миколаївщині невідомі захопили нафтобазу





Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Миколаївської області на сторінці у



"Повідомлення про захоплення приватного підприємства на території нафтобази надійшло до поліції близько 9:15 сьогодні, 25 грудня. Представник фірми повідомив, що на територію нафтобази проникла група невідомих чоловіків, і вони захопили підприємство", - йдеться у повідомленні.



Зазначається також, що на місці події працювали слідчо-оперативна група Інгульського відділу поліції, співробітники роти тактико-оперативного реагування патрульної поліції, Управління поліції охорони, які тримають ситуацію на контролі.



Попередньо встановлено, що вимоги сторін мають цивільно-правовий характер, проте, поліція з’ясовує всі обставини. Наразі проводяться необхідні слідчі дії, перевіряється законність наданих сторонами документів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На територію нафтобази у Миколаївській області проникла група невідомих чоловіків, які захопили підприємство.Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Миколаївської області на сторінці у Фейсбуці "Повідомлення про захоплення приватного підприємства на території нафтобази надійшло до поліції близько 9:15 сьогодні, 25 грудня. Представник фірми повідомив, що на територію нафтобази проникла група невідомих чоловіків, і вони захопили підприємство", - йдеться у повідомленні.Зазначається також, що на місці події працювали слідчо-оперативна група Інгульського відділу поліції, співробітники роти тактико-оперативного реагування патрульної поліції, Управління поліції охорони, які тримають ситуацію на контролі.Попередньо встановлено, що вимоги сторін мають цивільно-правовий характер, проте, поліція з’ясовує всі обставини. Наразі проводяться необхідні слідчі дії, перевіряється законність наданих сторонами документів.

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