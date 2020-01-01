На Миколаївщині невідомі захопили нафтобазу
Сьогодні, 05:15
На територію нафтобази у Миколаївській області проникла група невідомих чоловіків, які захопили підприємство.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Миколаївської області на сторінці у Фейсбуці.
"Повідомлення про захоплення приватного підприємства на території нафтобази надійшло до поліції близько 9:15 сьогодні, 25 грудня. Представник фірми повідомив, що на територію нафтобази проникла група невідомих чоловіків, і вони захопили підприємство", - йдеться у повідомленні.
Зазначається також, що на місці події працювали слідчо-оперативна група Інгульського відділу поліції, співробітники роти тактико-оперативного реагування патрульної поліції, Управління поліції охорони, які тримають ситуацію на контролі.
Попередньо встановлено, що вимоги сторін мають цивільно-правовий характер, проте, поліція з’ясовує всі обставини. Наразі проводяться необхідні слідчі дії, перевіряється законність наданих сторонами документів.
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Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Миколаївської області на сторінці у Фейсбуці.
"Повідомлення про захоплення приватного підприємства на території нафтобази надійшло до поліції близько 9:15 сьогодні, 25 грудня. Представник фірми повідомив, що на територію нафтобази проникла група невідомих чоловіків, і вони захопили підприємство", - йдеться у повідомленні.
Зазначається також, що на місці події працювали слідчо-оперативна група Інгульського відділу поліції, співробітники роти тактико-оперативного реагування патрульної поліції, Управління поліції охорони, які тримають ситуацію на контролі.
Попередньо встановлено, що вимоги сторін мають цивільно-правовий характер, проте, поліція з’ясовує всі обставини. Наразі проводяться необхідні слідчі дії, перевіряється законність наданих сторонами документів.
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